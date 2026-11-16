ହିମାଚଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଆହତ, ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହରିୟାଣାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ମନାଲିରୁ କସୋଲ ଦେଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରସାଡ଼ିରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା, କୁଲ୍ଲୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ପୋଲିସର ତନାଘନା।
Published : November 16, 2026 at 6:43 PM IST
କୁଲ୍ଲୁ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କୁଲ୍ଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲର ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କୁଲ୍ଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି।
କୁଲ୍ଲୁ ଏସ୍ପି ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଢାଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି।”
- କୁଲ୍ଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା
କୁଲ୍ଲୁ ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସରସାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲର ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଢାଲପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି।
- ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହରିୟାଣାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମନାଲିରୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହରିୟାଣାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କସୋଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଲ୍ଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।”