୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ '1975 EMERGENCY' ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା NCERT
'ଜରୁରୀକାଳୀନ' ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ । ଏପରିକି 'ଜରୁରୀକାଳୀନ' ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରଯାଇଛି ।
Published : June 25, 2026 at 4:24 PM IST
Emergency Introduced In Class 9 Textbook, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ (NCERT) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାର ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହାକୁ "ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ" ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, "ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋସାଇଟି: ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ 'EMERGENCY' ଅର୍ଥାତ୍ 'ଜରୁରୀକାଳୀନ' ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଜଣେ NCERT ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ "ଜରୁରୀକାଳୀନ"(Emergency) ଉପରେ ଏକ ବିଭାଗ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶେଷକରି ଦେଶ ନିକଟରେ ୧୯୭୫ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛି ।
ଏହି ବିଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି, "୧୯୭୫-୭୭ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।" ୧୯୭୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଜୁନ୍ ୧୯୭୫ରେ, ସରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସେନ୍ସର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।"
ଏପରିକି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । "ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ - ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ - ବିଶେଷକରି ବିହାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା । ୧୯୭୭ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।" ଶାସକ ସରକାରଙ୍କ ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜାଗର କରିଥିଲା ।
"ଜରୁରୀକାଳୀନ" (Emergency) ବିଭାଗଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନକଲି ଖବର, ଭୁଲ ସୂଚନା, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି, ସାର୍ବଜନୀନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକତା, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ "ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । NCERT କହିଛି ଯେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯାହା ଶିଖନ୍ତି ତାହା ନାଗରିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ, ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁସ୍ତକରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ "ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଭୋଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 2024 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 96.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶାସନରେ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଏକ ମହିଳା-ଅନୁକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁନ ୨୫ରେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ; ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସରକାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ