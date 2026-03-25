17 ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମାଓ କମାଣ଼୍ଡର ପାପାରାଓ

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,  'ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଭୂମି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।'

top maoist leader papa rao surrenders along with 17 comrades
17 ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମାଓ କମାଣ଼୍ଡର ପାପାରାଓ (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 4:26 PM IST

ଜଗଦଲପୁର: ମାଓ ସଂଗଠନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ଼୍ଡର ପାପାରାଓ ଆଜି ଜଗଦଲପୁରରେ ନିଜର 17 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ AK-47 ରାଇଫଲ ସହ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଏମାନେ ଜଗଦଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ପାପାରାଓ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଗତକାଲି ନକ୍ସଲ କମାଣ଼୍ଡର ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜାପୁରର କୁଟୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆଜି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଏବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଭୂମି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।'

'ଏଥିସହିତ ବସ୍ତରରେ ନକ୍ସଲବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି କିଛି ବି ହାସଲ କରି ହେବନି । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯୋଡି ହୋଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଣନ୍ତୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପି କହିଛନ୍ତି, 'ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନକ୍ସଲବାଦ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବୁ । ବସ୍ତରରେ ଏବେ ହାତଗଣତି କେତେଜଣ ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ।'

ପାପାରାଓ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର

AK-47-8

INSAS ରାଇଫଲ -2

303 ରାଇଫଲ- 4

ସିଙ୍ଗଲ ଶଟ୍- 2

BGL ଲଞ୍ଚର-1

ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି

କିଏ ଏହି ପାପରାଓ ଓ କାହିଁକି କୁଖ୍ୟାତ


56 ବର୍ଷୀୟ ପାପାରାଓ ଓରଏ ସୁନମ ଚନ୍ଦ୍ରୟା ଓରଫ ମଙ୍ଗୁ ଦାଦା ଓରଫ ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ନା ଛତିଶଗଡ ସୁକମା ଜିଲା ନିବାସୀ ଅଟେ । ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଟେ । ସେ ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନ କମିଟିର ଇନଚାର୍ଜ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ସବ ଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ପାପାରାଓର ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । 2010ରେ ହୋଇଥିବା ତୋଡମେଟଲା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଡର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର ରଣନୀତିକ ଗତିବିଧି ତଥା କ୍ୟାଡର ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ।

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ଯୋଜନା କ’ଣ?

ପୁନା ମାର୍ଗେମ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତର ଡିଭିଜନରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି। ଗୋଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ "ନୂତନ ପ୍ରଭାତ" କିମ୍ବା "ଭଲ ଦିଗ"। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

