ETV Bharat / bharat

ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିବ 'ମନରେଗା ବଚାଓ ଅଭିଯାନ': CWC ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଦଳୀୟକର୍ମୀଙ୍କୁ 2026 ଏପ୍ରିଲ-ମେ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

Congress president Mallikarjun Kharge with Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, KC Venugopal arrive for the CWC meeting in New Delhi on Saturday.
Congress president Mallikarjun Kharge with Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, KC Venugopal arrive for the CWC meeting in New Delhi on Saturday. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 7:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ସାରା ଦେଶରେ 'ମନରେଗା ବଚାଓ ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଦଳ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏହା କହିଛନ୍ତି । "ମନରେଗା ବନ୍ଦ କରିବା" ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସେ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ-ମେ 2026ରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ମନରେଗା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି (CWC)କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ "ବନ୍ଦ" କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ "ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା" ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ । "ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ 2015ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା," ବୋଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗେ ।

CWC ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବାଦ୍ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହରିଶ ରାୱତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ, ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଏବଂ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦଳର ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳର ଆଧିକାରିକ ମତ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ମେଳ ଖାଉ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

Congress MP Shashi Tharoor with Salman Khurshid, Abhishik M Singhvi, Digvijay Singh and Himchal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu at the CWC Meeting.
Congress MP Shashi Tharoor with Salman Khurshid, Abhishik M Singhvi, Digvijay Singh and Himchal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu at the CWC Meeting. (PTI)

ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନରେଗା କେବଳ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। "ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (ମନରେଗା)କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ମନରେଗା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର । ମନରେଗାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ଦିନ ବିକଶିତ ଭାରତ - ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜିବିକା ମିଶନ (Gramin) ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (VB—G RAM G) ବିଲ୍, 2025 କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆଇନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ 125 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତି-ଆଧାରିତ ବିତରଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖଡ଼ଗେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯେ, UPA ସମୟର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ, 2005 (MGNREGA)କୁ ନୂତନ ବିକଶିତ ଭାରତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜିବିକା ମିଶନ (Gramin) ଆଇନ (VB-G RAM G) ସହିତ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। "ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ, ମୋଦି ସରକାର MGNREGAକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଦି ସରକାର କେବଳ ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି । MGNREGAକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ, "ସେ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ସମ୍ପ୍ରତି ଲେଖିଛନ୍ତି: 'ମନରେଗା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବୋଦୟ ('ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ')ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କାମ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା । ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ସାମୂହିକ ନୈତିକ ବିଫଳତା- ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭାରତର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନବିକ ପରିଣାମ ଆଣିବ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜରୁରୀ । ଏହା ସମ୍ବିଧାନର Directive Principles of State Policy (DPSPs)ର ଧାରା 41ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଉପରେ UPA ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।"

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୋଦି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏକ କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। "ମୋଦି ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ କିଛି ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ । MGNREGA UPA ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମୁଁ G-20 ଦେଶର ILO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ," ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

SIR ଉପରେ ବିଜେପି-ECI ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗେ

ଭେଟେରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ମଧ୍ୟରେ "ସମ୍ପର୍କ" ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। "ଏସଆଇଆର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ରାହୁଲଜୀ ଅନେକ ଥର ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରିର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିଳନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଆମର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନଦିଆଯାଉ । ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନାମ, ବିଶେଷକରି ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନଦିଆଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ, ଆମର ବୁଥ୍ ଲେବଲ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA)ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (ବିଏଲଏ)ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ 2026ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର'

ସେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। "ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ଦେଖିଛି ଯେ କିପରି ଇଡି, ଆଇଟି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ବିଜେପି ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ନେତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ । ରାହୁଲଜୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, 'ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ', ଏବଂ ଆମେ ଜିତିବୁ," ବୋଲି ସେ ଏକ X-ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

'ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି'

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନିନ୍ଦା କରି ଖର୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସହିତ ଜଡିତ କର୍ମୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କଥିତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରତର ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି।

'ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ସହିତ ଲଢ଼ିବି'

ଆସାମ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। "ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପ୍ରିଲ-ମେ 2026ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି । ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାର ସହିତ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ," ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି ବିଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ବିଜେପି ଅଫିସ୍‌ ଘେରାଉ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ସାମିଲ ହେଲେ ସୋଫିଆ

TAGGED:

CWC MEETING
G RAM G LAW
MGNREGA
MGNREGA BACHAO ABHIYAN
CWC MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.