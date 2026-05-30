ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଡିକେ ଶିବକୁମାର ନାଁରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର
ଆଜି ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : May 30, 2026 at 9:33 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟୁଛି ସସପେନ୍ସ । ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବୈଠକରେ ଡିକେ ଶିବ କୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର ବାଜିବା ନେଇ ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାବରଚନ୍ଦ ଗେହଲଟ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି ।
ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ
ଆଜି ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବୈଠକରେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନୂଆ ନେତା ଚୟନ କରାଯିବ । ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି କେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାସିନ୍ଦା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଶିବିର । ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ ଏମଏଲସି ପୁତ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ପରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖାଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିବକୁମାର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ଼ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଏଆଇସିସି (AICC) ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ କେ ସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତ। ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଏଆଇସିସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାୟକ
ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଏଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀ ଯେପରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଅନୁରୋଧକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ୨୦୨୮ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ସେ ନିଜ କ୍ୟାବିନେଟର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଯୁବ ଚେହେରା ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ (୨୦୨୩) ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ସହାୟତା ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଶିବକୁମାର ଏକମାତ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
