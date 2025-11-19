ETV Bharat / bharat

ଏଣିକି ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେନି ଚ୍ରାନ୍ସଜେଣ଼୍ଡର:ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ LGBTQ+ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା

ସମଲିଙ୍ଗୀ, ଯୌନକର୍ମୀ HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତରୁ HIV ମିଳେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ ବିପଦର କାରଣ ହେବ ।

Representational image.
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ । ରକ୍ତଦାନ କରେ ଜୀବନଦାନ । ରକ୍ତଦାନରେ ନା ଦେଖାଯାଏ ଜାତି ନା ଧର୍ମ ନା ଲିଙ୍ଗ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଉପରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ଏଡସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ(NACO) ଏହାର ଆରଟିଆଇ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି LGBTQIA+ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

HIV ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ

ଜାତୀୟ ଏଡସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନର ଡାକ୍ତର ମାନସ ରାୟ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ସମଲିଙ୍ଗୀ, ଯୌନକର୍ମୀ, ନିଶା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ HIV ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ HIV ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ ବିପଦର କାରଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ଦାତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପଚରାଯିବ, "ଆପଣ LGBTQIA+ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କି?" ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

LGBTQIA+ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କର୍ମୀ ଅଶୋକ ରାଓ କବି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ LGBTQIA+ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ HIV ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଥାଏ । ଅନେକ ଥର, ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି HIV ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ରକ୍ତକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି ଆମେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଶୋକ କବି ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି

ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଥିଲା ଏହିପରି । ସତାରାର ଜଣେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ରକ୍ତ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୌନତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚେତନ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ରକ୍ତ HIV ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା'ଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି, "ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ, କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ LGBTQAI କି ନୁହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆ଼ଡୁ ଏହା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ , ସେଥିରୁ ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ HIV ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାତାଙ୍କ ସମୟ, ହସ୍ପିଟାଲର ଶ୍ରମ ଏବଂ ରକ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।"

UNAIDS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ LGBTQIA ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରବଣତା 2.7% ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3.1%।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୭୨ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକଙ୍କ ଖୋଲା ଚିଠି, 'ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର; ହିଡମା ପରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଦେବଜୀଙ୍କ ସହ 7 ନକ୍ସଲ ନିହତ

TAGGED:

LGBTQ COMMUNITY
NACO
LGBTQ BLOOD DONATION BANNED
ଜାତୀୟ ଏଡସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ
LGBTQ BANNED DONATING BLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.