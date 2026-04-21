ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ 1200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
Published : April 21, 2026 at 2:03 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ:ଏପ୍ରିଲ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମତଦାନ । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ଏଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଟିମ ସିଧାସଳଖ 500 କୋଟି ଜବତ କରିଥିବାବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ଆୟକର ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ନଗଦ ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମଦ, ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଅସତ ଉପାୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କୁପନ ଏବଂ ମାଗଣା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି । ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘଂନ ପାଇଁ 100ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବେଶି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଏପରି ବେଆଇନ କାରବାର ଅଧିକ ହେଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଜୋରଦାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇସାରିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ 234 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରୁ 105ଟିକୁ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବଦନଶୀଳ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ଉପରେ କ଼ଡା ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାବାଦ 5938 ବୁଥକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ଟଟ କରା ଯାଇଛି । ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି 85 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପେପରରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।
