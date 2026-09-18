ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ TMCକୁ ଝଟକା, ଦଳର ନାଁ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ECIଙ୍କ କଟକଣା
ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ।ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମସି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
Published : September 18, 2026 at 9:50 AM IST
କୋଲକତା(ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ -ଇିସିଆଇ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି-ଟିଏମସିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଳର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଫୁଲ ଏବଂ ଘାସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାଦ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ।
TMC ରେ ବଡ଼ ଫାଟ, ଦଳର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ମନା
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ଇସିଆଇ) ମମତା ଏବଂ ଋତୁବ୍ରତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆସାମର ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଇସିଆଇ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ECI ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିଠୁ ପରାଜୟ ପରେ TMC ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଋତୁବ୍ରତ ପ୍ରାୟତଃ ମମତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନଗାଓଁ ସଂସଦୀୟ ଆସନର ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ECI ର ସଦ୍ୟତମ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ।
ସେହିପରି ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରେଜିନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ବରଦଲୋଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆସାମ ନଗାଓଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି । ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଗାଓଁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର 6 ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 'ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ଦଳର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବା ଦଳ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ 'ଫୁଲ ଓ ଘାସ' ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିବା ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନଟ ହେବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦଳ 'ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ସହିତ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି । ପୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ନାମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ TMC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ