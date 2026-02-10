ତିରୁପତି ଲଡୁ ବିବାଦରେ SITର ବଡ ଖୁଲାସା, 'ଏହା ଘିଅ ନଥିଲା ରାସାୟନିକ ଥିଲା'
ଘିଅ ଭାବରେ ଯାହା ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା । ଯାହା ପାମ ତେଲ, ପାମ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତେଲ ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ।
Published : February 10, 2026 at 8:01 PM IST
ଅମରାବତୀ: ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମକୁ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘିଅ ଭାବରେ ଯାହା ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା । ଯାହା ପାମ ତେଲ, ପାମ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତେଲ ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ।
SIT ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଲେବାବା ଡେରୀ ଏବଂ ଏହା ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ 57.56 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାମ୍ ତେଲ ଏବଂ ପାମ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତେଲ, 8.30 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ମୋନୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ୍, ଲିନିୟର ଆଲକାଇଲ ବେଞ୍ଜିନ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ ଏବଂ ଆସେଟିକ ଏସିଡ ଏଷ୍ଟର ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିଣିଥିଲେ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 68.17 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘିଅ ଭଳି ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 59.71 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଆଳରେ ଭୋଲେବାବା ଡେରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ ଡେରୀ, ମାଲ ଗଙ୍ଗା ଡେରୀ ଏବଂ ଏଆର ଡେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏସଆଇଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଫଳରେ 234.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀବାରୀ ଲଡୁ ପ୍ରସାଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡିଛି ଯେ TTDକୁ ଯୋଗାଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଭେଜାଲ ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଅଂଶ ବିନାୟକ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସୁମତି ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତିରୁପତିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏସଆଇଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ YSRCP ସରକାର ସମୟରେ କେବଳ ତିରୁମାଲାରେ ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଯାଇଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ନାମରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ:
ଚାର୍ଜସିଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଲେବାବା ଡେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୋମିଲ ଜୈନ ଏବଂ ବିପିନ ଜୈନ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଆଳରେ କେମିତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିଣିଥିଲେ, ସବ୍ସିଡାରୀ ଫର୍ମ ହର୍ଷ ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ହର୍ଷ ଫ୍ରେସ ଡେରୀ ଫୁଡ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଲେବାବା ଡେରୀ ଭେଜାଲ ଘିଅ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନୋଗ୍ଲିସେରାଇଡ ଏବଂ ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଏଷ୍ଟର କିଣିଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଗନ୍ଧ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସର ମାଲିକ ଅଜୟ କୁମାର ସୁଗନ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେ ପାମ୍ ତେଲ, ପାମ୍ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତେଲ ଏବଂ ନଡିଆ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଦର୍ଶାଇ ନକଲି ଇନଭଏସ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବଦଳରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କମ୍ପାନୀ କେବଳ 6.51 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସାୟନିକ ପାଦର୍ଥ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଭୋଲେବାବା ଡେରୀର ରେକର୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ପାଇଁ GST ବ୍ୟତିକ 7.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧ ଅଏଲର ଗୋଦାମରେ SITର ସନ୍ଧାନରେ କୌଣସି ପାମ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ନଡିଆ ତେଲ ଷ୍ଟକ ନଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ କୋରିଆରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ନୀଳ ଲୁହା ଡ୍ରମ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ମିଥ୍ୟା ଇନଭଏସ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗାଣ ଏସାଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଶିବାଂଶ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲସର ମହେଶ କୁମାର ରୋହିରାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ପାମ ତେଲ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବାର ଦାବି କରି ମିଥ୍ୟା ଇନଭଏସ ବ୍ୟବହାର କରି AMG 90 ଏବଂ Myvasset Soft 400 ଭଳି 30,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଅର୍ଚ୍ଚିତ ରୋହିରା ଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିଆର ଇମ୍ପେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 70000 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ ରାସାୟନିତ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆରିଷ୍ଟୋ କେମିକାଲ୍ସରୁ 8,900 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିନିୟର ଆଲକାଇଲ ବେଞ୍ଜିନ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏସଆଇଟି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।
ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦମ ମେନୁରେ ମସାଲା ବରା
ଏସଆଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନକଲି ଇନଭଏସ ରାସାୟନିକ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନେଟଓ୍ବାର୍କ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ସହିତ ବିପୁଳ ଆର୍ଥକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।