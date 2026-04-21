ତ୍ରିସୁର ପୁରମ୍ ଫାୟାରୱାକ୍ସ ୟୁନିଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; 12 ମୃତ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ।
Published : April 21, 2026 at 7:05 PM IST
ତ୍ରିଶୂର (କେରଳମ୍) : ତ୍ରିଶୂରରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡଥିକୋଡେରେ ଏକ ବାଣ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅତି କମରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିଶୂର ପୁରମର ତିରୁଭମ୍ବାଡି ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ।
ତ୍ରିଶୂର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 40 ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ 40 ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳିଯିବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏପରିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହି ରହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଘନ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଦାମର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାରୁଦ ମହଜୁଦ ଥିଲା ।
କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ "୧୦୮" ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ପକାଇଛି । ଏପରିକି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଛାରଖାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ₹2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ ₹50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
The Prime Minister has announced that an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/TOGx8sEISm— PMO India (@PMOIndia) April 21, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି Xରେ କହିଛନ୍ତି, "କେରଳମର ତ୍ରିସୁରରେ ହୋଇଥିବା ବାଣ କାରଖାନା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ସେ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ