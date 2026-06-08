ବିହାରରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 3 ମୃତ 22 ଆହତ
ଓଡିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ବିହାର ଯାଉଥିଲେ ।
Published : June 8, 2026 at 1:07 PM IST
ପାଟନା: ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ବିହାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 22 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବସଟି ଗୟାରୁ ବାରଣାସୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ମୁଫାସିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଇନ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ବିହାରରେ ମୃତ ଆନ୍ଧ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ
ମୃତକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମା ପଦ୍ମା (42), ପଶୁପୁଲେଟି ଭେଙ୍କଟେଶ (62) ଓ ଚାଭଦାମ ହାଜରତ ଥେଟା (61) । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି ଆହତ 22 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୟାସ୍ଥିତ ଅନୁଗ୍ରହ ନାରାୟଣ ମଗଧ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସର ବାମପଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାମ ପଟେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଫାସିଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଗମ ଓ ଆତ୍ମାକୁରରୁ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ଗତ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି’’ ।
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ନେଲୋରର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ 15 ଦିନିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଓଡିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଓଘରର ବୈଦନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିହାରର ଗୟା ଓ ବୋଧଗୟା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଫେରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ।