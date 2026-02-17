କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା; 3 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ୩ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରି ନିକଟରେ ରହିଥିବା କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ । ଓଡିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
Published : February 17, 2026 at 12:30 AM IST
ଗଙ୍ଗାବତୀ, କୋପ୍ପାଳ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 3 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାବତୀର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁବତୀ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଓ ମରାଠୀ ଯୁବକ । ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କେନାଲରେ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଆଜି ଗଙ୍ଗାବତୀର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 3.10 ରେ ବିଚାରପତି ସଦାନନ୍ଦ ନାଗପ୍ପା ନାୟକ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଦଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦୋଷୀମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଓଡିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ବାମ କୂଳ କେନାଲରେ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ ।
ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଗଣଦୁର୍ଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 301 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ଦୋଷୀମାନେ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାବତୀ ସାଇ ନଗରର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମଲ୍ଲେଶ ଓରଫ ହାଣ୍ଡି ମଲ୍ଲ ଆୟପ୍ପା ଦାସର, ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଚେତନ ସାଇ କାମେଶ୍ୱର ରାଓ ଏବଂ ଶରଣପ୍ପା ଓରଫ ଶରଣବାସବରାଜ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କନ୍ଧମାଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା-
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭାଷ ନାୟକ (30) । ବିଭାଷଙ୍କ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁବତୀ ଓ ଆମେରିକାର ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସମୟରେ ଓଡିଆ ଯୁବକ ବିଭାଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।