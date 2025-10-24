ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ, ୩ ଦିନରେ ୩ ସାଙ୍ଗ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଡ଼ୁଥିଲେ । ଆଗପଛ ହୋଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଥିଲେ । ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କେଜେଣି, ଆଗପଛ ହୋଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ 3 ସାଙ୍ଗ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି 3 ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । 3 ଦିନରେ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁତ୍ୟୁ ଏବେ ଏକ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ୍ଲାପୁରମେଟ ମଣ୍ଡଳର କୋହେଡ଼ା ଗାଁରୁ ।
ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା:
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, 18 ବର୍ଷିୟା ଯୁବତୀ ଗର୍ଯ୍ୟା ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା କହି ଘର ଭିତରେ ପସି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଘରର କବାଟ ନଖୋଲିବାରୁ, ଝିଅ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି କବାଟ କନ୍ଦ କରିଛି ନେଇ ମାଆ-ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଝିଅର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ । ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ଯା କରିଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ପରିବାର ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ବିତୀୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା:
ପରେ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାରା ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ସହପାଠୀ ସତାଲି ରାକେଶ (21) ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତି 10.30ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବନ୍ଦ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ ଚାଦର ନେଇ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରଦିନ (ଗୁରୁବାର) ସକାଳ 5ଟାରେ ରାକେଶଙ୍କ ମାଆ ୟାଦମ୍ମା ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ । ଝାଡ଼ୁ କରି କରି ରାକେଶ ଶୋଇଥିବା ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ରାକେଶଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ । ୟାଦମ୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ମାଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭେଙ୍କଟେଶ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ।
ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା:
ସେହି ଗାଁର ନରସିଂହା ନାମଙ୍କ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର 3ଟି ଝିଅ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମଝିଆଁ ଝିଅ ଶ୍ରୀଜା (18) ବୈଷ୍ଣବୀ ଓ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢିଥିଲେ । ନରସିଂହା ଗତ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସକାଳ 11.45 ସମୟରେ ନରସିଂହାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ, ଯେ କି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଥିବା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠାରରେ କିଛି କହିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଖକୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । କବାଟ ଭାଙ୍ଗି, ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ତେବେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 3 ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ । ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ମୁତ୍ୟୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରି ଅନ୍ୟ 2 ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ରାକେଶ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ହାୟତନଗର ଥାନା ଇନିସପେକ୍ଟର ନାଗରାଜୁ ଗୌଡ କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ଜଣ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
