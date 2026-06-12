ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ମୃତ
ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Published : June 12, 2026 at 9:34 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ତୁଗଲକବାଦସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ନିଆଁ ଲାଗି 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2ଟା25ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତିନୋଟି ଫାୟାର ଗାଡି, ଦୁଇଟି ପାଣି ବାଉଜର ଓ କ୍ବିକ ରେସପନ୍ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହାପରେ ଚାରିଆଡେ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେଥିରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
#WATCH | Delhi: Three people died after a massive fire broke out in a building in Tughlakabad Extension area during the early hours of Friday. Visuals from the spot. https://t.co/KqSJGbqTEO pic.twitter.com/dY9aQl5rgE— ANI (@ANI) June 12, 2026
ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ମହଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତୃତୀୟ , ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ମହଲା ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତପଟୁ ଚଢି ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ରାତି 3 ଟା 45 ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ, 9 ମୃତ