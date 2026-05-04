ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ସିଏମ ଆସନକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ତିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେରଳମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ନିଜ ଆସନରୁ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : May 4, 2026 at 4:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଗଣତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂର ଗଣିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି । ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଟଳମଳ ବୋଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେରଳମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ନିଜ ଆସନରୁ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ସୁଦ୍ଧା ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ।
ଡିଏମକେ ସୁପ୍ରିମୋ ଦଶ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 8 ହଜାର ଭୋଟରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି । ଟିଭିକେର ଭିଏସ ବାବୁ 41 ହଜାର 616 ଭୋଟ ସହ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଆଇଏଡିଏଏମକେର ପି. ସନାତନ କ୍ରିଷନ 10 ହଜାର 281 ଭୋଟ ସହ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି । 10 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଟିଭିକେ 106 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏଏମକେ 67ଟି ସିଟ୍ରେ ଓ ଡିଏମକେ 61ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ।
ଦଳର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ
ସେପଟେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ବେଳେ କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ପଛୁଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଥିବାବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଦର୍ମାଦାମରୁ ସେ ପୁଣିଥରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟନ 44 ହଜାର 199 ଭୋଟ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ କଂଗ୍ରେସର ଭିପି ଅବଦୁଲ ରସିଦଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3600 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି । ଶାସକ ଏଲଡିଏଫ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ ମଧ୍ୟରେ କଡା ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଥିବା ଗଣତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ଏକପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୋରଦାର ରହିଛି । ସାତ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ମମତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ 32 ହଜାର 822 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ 17 ହଜାର ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ମମତା ।
କିଏ କେତେ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ଏହ ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳର ପରାଜୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି । ତିନି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଛାଡିପାରନ୍ତି ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ।
- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ 2011 ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
- ଶାସନ ଗାଦିରେ ହାଟ୍ରିକ କରିବା ଏଥର କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଦାୟକ ହୋଇପାରେ । 2016ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ଆସିଛନ୍ତି କେରଳମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ ।
- 2009 ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ମିଳିବା ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।