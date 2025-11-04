ETV Bharat / bharat

କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର

ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମେଡୁ ନିକଟରେ କାର୍‌ ଭିତରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

Three Accused In Coimbatore 'Gang Rape' Shot During Police Encounter, Probe Intensified
Three Accused In Coimbatore 'Gang Rape' Shot During Police Encounter, Probe Intensified (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 2:43 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କାର୍‌ ଭିତରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । ଘଟଣର ଦିନକ ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ । ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜି ତିନିଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମେଡୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ରାତି 10.30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପିଲାମେଡୁ ନିକଟସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଖରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ କାରରେ ବସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।

ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ କାରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କାରରୁ ଟାଣିଆଣି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ହୋସ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାତି 2ଟାରେ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପିଲାମେଡୁ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ରାସ୍ତର ଫୁଟେଜ ଦେଖି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଥୁଡିଆଲୁରର ଭେଲାକିନାରୁ ପଟ୍ଟାଥାରାସିୟମ୍ମନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖସିପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ।

ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଭାସି, କାରୁପ୍ପସାମୀ ଓ କାଲେଶ୍ବରନ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ତିନିଜଣ ଶିଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଇରୁକୁର ନିକଟରେ ଘରଭଡା ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି କାରୁପ୍ପସାମୀ ଓ କାଲେଶ୍ବରନ ଦୁଇ ଭାଇ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଓ ଚନ୍ଦନକାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ଭଇ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଡକାୟତି, ଚୋରି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

କୋଏମ୍ବାଟୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ଏ ସରଭାଣା ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, " 7ଟି ଦଳ ଗଠନ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ । ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଲଜ୍ଜା; ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଗିରଫ୍

