କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର
ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମେଡୁ ନିକଟରେ କାର୍ ଭିତରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
Published : November 4, 2025 at 1:39 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 2:43 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଭିତରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । ଘଟଣର ଦିନକ ପରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ । ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜି ତିନିଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମେଡୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢାଉ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ରାତି 10.30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପିଲାମେଡୁ ନିକଟସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଖରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ କାରରେ ବସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ କାରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କାରରୁ ଟାଣିଆଣି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ହୋସ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାତି 2ଟାରେ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପିଲାମେଡୁ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ରାସ୍ତର ଫୁଟେଜ ଦେଖି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଥୁଡିଆଲୁରର ଭେଲାକିନାରୁ ପଟ୍ଟାଥାରାସିୟମ୍ମନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖସିପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ।
ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଭାସି, କାରୁପ୍ପସାମୀ ଓ କାଲେଶ୍ବରନ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ତିନିଜଣ ଶିଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା । କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଇରୁକୁର ନିକଟରେ ଘରଭଡା ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି କାରୁପ୍ପସାମୀ ଓ କାଲେଶ୍ବରନ ଦୁଇ ଭାଇ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଓ ଚନ୍ଦନକାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ଭଇ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଡକାୟତି, ଚୋରି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
କୋଏମ୍ବାଟୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ଏ ସରଭାଣା ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, " 7ଟି ଦଳ ଗଠନ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ । ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଚାରଧିନ ରହିଛି । "
