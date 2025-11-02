ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର, ଲେଖା ହୋଇଛି....
ସୁରଟରେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିବା ବେଳେର ସିସିଟିଭି ଫିଟେଜ ଭାଇରାଲ ।
Published : November 2, 2025 at 3:57 PM IST
ସୁରଟ (ଗୁଜୁରାଟ): ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର । ଲେଖା ହୋଇଛି 'ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇବ ତ ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ' । ତେବେ ସୁରଟରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଓଡି଼ଆ ଶ୍ରମିକ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କିଛି ଲୋକ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ସମୟର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଗୁଜୁରାଟର ସାୟନ ଏବଂ ପିପୋଦରା ସମେତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ମେସେଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲୋଖାଯାଇଛି ଯେ, "ଶ୍ରମିକ ସଂଘରେ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ବିନା ଭାଉ (ଟଙ୍କା)ରେ ଯିଏ ଖାତା ଚାଲୁ କରିବ, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଯିବ । ଆମେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଚାଲୁ କରିବ । 20 ପଇସା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ତା' ପରେ ଚାଲୁ କରିବ ।"
ପିପୋଦରାର ବନସାରି ଇଷ୍ଟେଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସାୟନର ରାଧେ, ଭୂମି ଏବଂ ଏସଏନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । ନସାରି ଇଷ୍ଟେଟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
IBA ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସେହିପରି IB ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । IB ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏବଂ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁରଟ ବୁଣାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମାଙ୍ଗୁକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଅସାମାଜିକ ବ୍ଯକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ।"
