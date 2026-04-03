ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରୁ 1200 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି: MEA

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Published : April 3, 2026 at 2:38 PM IST

WEST ASIA CONFLICT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ଥିରତାର କଳାବାଦଲ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 1200 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଇରାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 8 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(MEA) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଧାର:
" ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 1200 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ 845 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ 996 ଜଣ ନାଗରିକ ଓ ଦ୍ବିତୀୟରେ 204 ଜଣ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ଅଜରବୈଜାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ନିନ୍ଦା:
ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ନିହତ ବ୍ଲୁ ହେଲମେଟ୍‌ଧାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରଛୁି । ଆମେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ମିଶନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ଶାନ୍ତିରକ୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ UNSC ପ୍ରସ୍ତାବ 2589 ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିଛୁ ।" ଏହା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି ।

ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଭାରତର ଅବଦାନ:
ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ମିଶନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଦେଶ ଅଟେ । ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି । ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ସୈନିକମାନେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । UNIFILରେ, ଆମର ପ୍ରାୟ 600 ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ।"

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଦେୟ ଲଗାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଇରାନ ସହିତ ହୋଇନାହିଁ ।" ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ LPG ଓ LNG ପରିବହନକାରୀ 6ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ କିପରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବେ ଏନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଗୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁକେ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

