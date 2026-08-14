ETV Bharat / bharat

ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଚୋର, ସକାଳୁ ଘର ମାଲିକ ଉଠାଇ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ

ହାତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଏବଂ ଧରା ପଡିବାର ଭୟ ଭିତରେ କେମିତି ନିଦ ଲାଗିଲା ତାହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା । ହେଲେ ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଖୁସି ଚୋରକୁ ଧରି ।

thief enters house to teal fall asleep
ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଲା ଚୋର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ଚୋର ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇଥାଏ । ହେଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚୋରଟି ଘରେ ଶୋଇ ପଡିବ, ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି ? ହାତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଏବଂ ଧରା ପଡିବାର ଭୟ ଭିତରେ କେମିତି ନିଦ ଲାଗିଲା, ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନକୁ ତ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ । ହେଲେ ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଖୁସି ଚୋରକୁ ଧରି । ପୁରା ଘଟଣାଟି କଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

thief enters house to teal fall asleep
ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଲା ଚୋର (Etv Bharat)

ଘଟଣାଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରଙ୍ଗା ରେଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ି ଶରୀଫ୍ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ମୁସ୍ତାଫା କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି । କ୍ୟାଶ୍ ଏବଂ ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୋରଟି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା । ହେଲେ ଅଧିକ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଶା ଜୋର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ତା ପରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି । ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଘର ମାଲିକ ଡାକିବା ପରେ ଉଠିଥିଲା ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସ୍ତାଫା କଲୋନୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ।

thief enters house to teal fall asleep
ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଲା ଚୋର (Etv Bharat)

ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଚୋରଟିର ମଦନିଶା ଉତୁରି ଯାଇି଼ଥିଲା । ନିଜ ଭୁଲ ବି ବୁଝି ସାରିଥିଲା । ଆଉ ବାଟ ନ ପାଇ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା । କହିଥିଲା, 'ସେ ଘରର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ହେଲେ, ମଦ ନଶାରେ ଚୋରି କରିବ କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୋର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ।'

ଏମିତି ଏକ ଅଜବ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଚୋରି କରିବାକୁ ଅସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇଥିଲା ଶୁଣି ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାବୁ କରି ହାଜତକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା’ର ପରିଚୟ ତଥା ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚୋରି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲୋନୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଘର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ: ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ବରଷୁଛି ମୋତିମାଣିକ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ବଦଳୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

TAGGED:

THIEF
THIEF ENTERS TO STEAL FALLS ASLEEP
ମଦୁଆ ଚୋର
ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡିଲା ଚୋର
INTOXICATED THIEF ENTERS HOUSE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.