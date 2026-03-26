ETV Bharat / bharat

"ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ": ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଏନଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ମିଥ୍ୟା । ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କୌଣସି ରାସନିଂ ନାହିଁ

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ବିନା ବାଧାରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । କୌଣସି ଆଉଟଲେଟ୍‌କୁ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ରାସନିଂ (କୋଟା ବନ୍ଦ) ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ ରାସନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପୁଞ୍ଜି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ, କୌଣସି ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ ।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 41ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତୈଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ।

ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଫାଇନାରୀ 100 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ ।

ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ

ଭାରତରେ ମୋଟ୍ 74 ଦିନର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟକ୍ କଭରେଜ୍ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ଗୌଣ ହୋଇଯାଏ ।

ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର "ଏଲପିଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ" ପରେ, ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ଦୈନିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ 50 ଟିଏମଟି (ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ମୋଟ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ 80 ଟିଏମଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆମଦାନିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 30 ଟିଏମଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଏବେ ଆମଦାନୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ।

PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ପାଇପଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG)କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । କାରଣ ଏହା ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଲଭ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ । ଭାରତ ଘରୋଇ ଭାବେ ଏହାର ମୋଟ୍ ଦୈନିକ 191 MMSCMD ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର 92 MMSCMD ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଭାରତକୁ LPG ତୁଳନାରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ ।

LPG ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ । LPG ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.