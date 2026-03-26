"ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ": ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଏନଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା ଖବର ମିଥ୍ୟା । ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 7:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କୌଣସି ରାସନିଂ ନାହିଁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ବିନା ବାଧାରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କରୁଛି । କୌଣସି ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ରାସନିଂ (କୋଟା ବନ୍ଦ) ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡିକ ରାସନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପୁଞ୍ଜି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ, କୌଣସି ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ ।
India’s energy supply is fully secure and stable.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 26, 2026
There is NO shortage of petrol, diesel, or LPG anywhere in the country. All retail outlets are operating normally, with adequate supplies.
Misinformation and panic-driven narratives are completely unfounded. Citizens are advised…
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 41ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତୈଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ।
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଫାଇନାରୀ 100 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ ।
पेट्रोल और डीज़ल की कमी से जुड़ी अफ़वाहें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जो सच नहीं है।— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
इंडियनऑयल के आउटलेट्स पर ईंधन की उपलब्धता सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि संयम बनाए रखें, अनावश्यक या घबराहट में खरीदारी न करें, और केवल विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें।… pic.twitter.com/aiONDv6LnP
ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ
ଭାରତରେ ମୋଟ୍ 74 ଦିନର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟକ୍ କଭରେଜ୍ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।
ଭାରତ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ଗୌଣ ହୋଇଯାଏ ।
Clarification: LPG Refill Booking Timings— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 25, 2026
Reports circulating in sections of the news and on social media about changes in LPG refill booking norms are incorrect.
There is no change in LPG refill booking norms.
• Minimum gap between two refill bookings remains:
– 25 days in… pic.twitter.com/QqTlQYPaHp
ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର "ଏଲପିଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ" ପରେ, ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ଦୈନିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ 50 ଟିଏମଟି (ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ମୋଟ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ 80 ଟିଏମଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆମଦାନିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 30 ଟିଏମଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଏବେ ଆମଦାନୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ।
Piped Natural Gas (PNG) is bringing a new era of safety, convenience, and clean energy to the domestic, commercial, and industrial sectors.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 24, 2026
With 1.62+ cr. domestic connections (as on 30.12.2025), the PNG network under the City Gas Distribution (CGD) is rapidly expanding,… pic.twitter.com/qg0KaWykbp
PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ପାଇପଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG)କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । କାରଣ ଏହା ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଲଭ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ । ଭାରତ ଘରୋଇ ଭାବେ ଏହାର ମୋଟ୍ ଦୈନିକ 191 MMSCMD ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର 92 MMSCMD ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଭାରତକୁ LPG ତୁଳନାରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ ।
LPG ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ PNGକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ । LPG ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ