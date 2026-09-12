ETV Bharat / bharat

ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର; ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକାଠି ହେବେ ମୋଦି, ଜିନପିଙ୍ଗ, ପୁଟିନ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଭାରତ ।

The whole world's eyes are on the BRICS summit today; Modi, Jinping, Putin to meet at India Forum
ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର; ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକାଠି ହେବେ ମୋଦି, ଜିନପିଙ୍ଗ, ପୁଟିନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

18TH BRICS SUMMIT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶରେ ୧୧ଟି ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି: ବ୍ରାଜିଲ, ଚୀନ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭାରତ, ଇରାନ, ରୁଷ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଯୋଗଦେବେ । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି "ସ୍ଥାୟୀତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ" । ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦିନଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଭାରତ ।

ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ମାନବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ କୃତ୍ରିମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରେୟସସ୍ 2026 ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ମୋଦି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ବ୍ରିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌କୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,000 ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ମେନ୍ୟୁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

18TH BRICS SUMMIT
BRICS SUMMIT 2026
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ 2026
BRICS SUMMIT BHARAT MANDAPAM
18TH BRICS SUMMIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.