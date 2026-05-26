ETV Bharat Park Campaign: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସଭିଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଏକାଧିକ ପାର୍କ, ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା

ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାବେଳେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେ ସହରରେ ୨୧୬ଟି ପାର୍କ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 8:40 AM IST

Updated : May 26, 2026 at 9:32 AM IST

Safe Parks Save Lives ପୁଣେ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ତ କେଉଁଠି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୋଳି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡିଛି ପାର୍କ ପରିସର ଓ ଲନ୍ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ । ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ, ଏସବୁ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଅବହେଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣେ ସହରର କାହାଣୀ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ପାର୍କଗୁଡିକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ସାର୍ବଜନୀନ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ବିକଳ୍ପ ଭୂମିକାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ, ଖେଳକୁଦ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।

ପୁଣେ ପାର୍କ: ଆମୋଦପ୍ରମୋଦର ଠିକଣା:

ଏବେର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ସହରର ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଲା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ଆଣି ଦେଇଛି ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍‌ । ପୁଣେର ପାର୍କଗୁଡିକରେ ସକାଳ ଓ ସଂଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାତଃଭମ୍ରଣରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ସବୁ ସୁବୁଜିମା ଭରା ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ । କାହିଁକି ନା ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଖେଳପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାର୍କମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।

“ସିଟି ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ” ଭାବେ ପରିଚିତ ପୁଣେ ସହର, ଏବେ ସହରୀ ବିକାଶ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାର୍କମାନେ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସହରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେଖାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍‌ (PMC) ଅଧିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ୨୧୬ଟି ପାର୍କ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ସରସବାଗ, ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ରାଜେ ଗାର୍ଡେନ୍, ପେଶୱେ ପାର୍କ, କାଟରାଜ ଚିଡିଆଖାନା ଓ ପିଏଲ୍ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଗାର୍ଡେନ୍ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ପାର୍କରେ ଏବେ ଭିଡ଼ ବେଶ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ସହରମାନେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁଥିବା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୁଣେ ପ୍ରଶାସନ ଯଥେଷ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇ କାମ କରୁଛି। ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ PMCର ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ, ମରାମତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଓ ସବୁଜିମା ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେମିତି ସହରର ପାର୍କ ସବୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିପାରିବ।

PMCର ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଭାଗର ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାର୍କମାନଙ୍କ ସମୟସୀମା ବି ବଢ଼ାଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି, “ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆରାମର ସମୟ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୧୧ଟା ଓ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରଖାଯାଉଛି। ରାତିରେ ପାର୍କ ଖାଲି ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାର୍କ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଲନ୍ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍କ ସବୁ, ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ମନଖୋଲି ଖେଳିନ୍ତି, ତାନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ ଜାହିର କରି ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି।

ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ :

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖୋଲା ଖେଳପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧିରେ ଧିରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏକରମକ ଗ୍ରାସ କରୁଥୁବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି PMC ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସ୍ଲାଇଡ୍, ଦୋଳି ଓ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖରାପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ଅଭିଭାବକ ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଖେଳ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳିଆ ଡ଼ବା ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓତ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପାର୍କମାନେ କେବଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ।” ଏଥିସହିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆଗଭର ହୋଇ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓତ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ସମୟରେ ଖେଳ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଓ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।” ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପେଶୱେ ପାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରସବାଗରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣେର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ସମାନ୍ତରରାଳ ଭାବେ କାତରାଜ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁଲର୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାର୍କ ନୁହେଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦରକାର।

ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସହରୀ ଶୈଶବ ଧିରେ ଧିରେ ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣେର ପାର୍କମାନେ ଭିନ୍ନତାର ସହ ସବୁ ବୟସ ଓ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ। ସମ୍ଭବତଃ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପୁଣେର ପାର୍କଗୁଡିକ କେବଳ ଉଦ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର “ଶେଷ ଖେଳପଡ଼ିଆ” ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଭଳି ପୁଣେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଖେଳପଡ଼ିଆ ହ୍ରାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସହ ଜୁଝୁଛି । ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁଦିନ ପିଲା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ, ପୁଣେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରିଛି ଓ ପାର୍କମାନଙ୍କୁ ସହର ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଆସିଛି ।

