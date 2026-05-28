ETV Bharat Park Campaign: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ ! ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି
ପୋଲିସିଂ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରେ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’। ଧନଞ୍ଜୟ ବର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
Published : May 28, 2026 at 9:01 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍କ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ରିଲସ୍ ର ଏହି ଯୁଗରେ, ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରିବାର ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନ ସାଜିଛି ତ ପୁଣି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଓ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ବିନୋଦନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସାଜିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅପରାଧ ଓ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆପଣାର ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ।
ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କ ପରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନତା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଠାକାର ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଲଟିଯାଉଛି। ନିଶା ସେବନକାରୀମାନେ ପାର୍କକୁ ଆସୁଥୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଘଟଣାମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି।
ଏହାର କୁପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ପିଲାମାନେ ପାର୍କରେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବା ଏକରକମ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ; ETV Bharat ‘ଦି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ’ ଅଭିଯାନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା।
କେବଳ ପୋଲିସିଂ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଅଭିଯାନ
ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର DCP ଦାରାଡେ ଶରଦ ଭାସ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ମାସରେ ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶାଡ଼ି ଓ ଅପରାଧ ସଂପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପୋଲିସିଂରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏକ ସମୁଦାୟ ଆଧାରିତ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁ, ପରିବାର, ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା।
“ପାର୍କ ମିତ୍ର”: ସମୁଦାୟର ସହ-ରକ୍ଷକ
‘ବିମୁକ୍ତ’ ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି “ପାର୍କ ମିତ୍ର” ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ RWA, MWA ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛି। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିରୀକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନେଉଛି।
୨୬୫ଟି ପାର୍କର ସର୍ଭେରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର :
‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ ଅଧୀନରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ୨୬୫ଟି ପାର୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ।
- ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ଭଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ଓ ପାଚେରୀ
- ଅସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ସ୍ପଟ୍
- ଦୁର୍ବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରବେଶ ପଥ
ଏହି ଅଡିଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ପାର୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ପାର୍କର ଡିଜାଇନ୍, ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଭିକ୍ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହ ମିଳି କାମ କରୁଛି।
ପ୍ରଥମ ୧୫ ଦିନରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ : ଅଭିଯାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
1. ୪୪୪ରୁ ଅଧିକ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି
2. ୩୨୫ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଡିଟେନ୍ସନ୍ କରିଛି
3. ଧାରା ୬୫ ଡିପି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୪,୫୯୮ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି
4. ଧାରା ୬୬ ଡିପି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୪୪୫ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି
5. ୫୦ ଜଣ କିଶୋରଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଠାଇଛି
ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ପାର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ “ବିମୁକ୍ତ ଚୌପାଲ” ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
“ଏହା କେବଳ ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟର ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ”
ଅତିରିକ୍ତ DCP ଡା. ସଚିନ କୁମାର ସିଂଘଲ ଓ SI ମନୀଷ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଭୂମିସ୍ତରରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ “ପାର୍କ ମିତ୍ର” ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର, CCTV ସର୍ଭିଲାନସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ପାର୍କରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି।
“ପୋଲିସ ଓ ନାଗରିକ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ”
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମହାସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୂର୍ବତନ ACP ବେଦ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସମୁଦାୟର ଯୋଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବାରେ...
ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଲଜୀତ ସିଂହ ରାଣା, ଯିଏ ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାର୍କମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ମାଦକ ସେବନ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ।”
ଶେଷ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଶେଷ ନ ହୋଇପାରେ !
‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ପାର୍କ ମିତ୍ର’ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର, CCTV ସର୍ଭିଲାନସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ‘ଅପରେସନ୍ ବିମୁକ୍ତ’ ଏବେ କେବଳ ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଉଛି। ପରିବାରମାନେ ପୁଣି ପାର୍କକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସହର ନିଜ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅପରାଧକୁ ହ୍ରାସ କରେନାହିଁ; ବରଂ ନିଜ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ ।