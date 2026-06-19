ETV Bharat Drugs Campaign : ନିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛି ଭାରତ; ଦେଶରେ ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଶାସକ୍ତ, ବାର୍ଷିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯ ଲକ୍ଷ
ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶା ସଙ୍କଟର ମାନବୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ETV Baratର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା "Bharat Against Drugs”
Published : June 19, 2026 at 7:03 PM IST
BHARAT AGAINST DRUGS - ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଭାରତରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବେ ଆଉ କେବଳ କିଛି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ପଞ୍ଜାବର ଓପିଅଏଡ୍(OPIOID) ସଙ୍କଟଠାରୁ କେରଳର ରେଭ୍ ପାର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରେସେଣ୍ଟ’ ଓ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍’ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେରୋଇନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାର୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବାକୁ ଆଡ଼ କରି ଚାଲୁଥିବା ଅଫିମ୍ ନେଟୱର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିପଦ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୩୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସମାଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି।
“BHARAT AGAINST DRUGS” ଶୀର୍ଷକରେ ETV Bharatର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତରେ ନିଶା ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାପକତା, ଦେଶକୁ କିପରି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏହାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସମୁଦାୟ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ଡ୍ରଗ୍ ସେନସସ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନେଟୱର୍କ ଓ ବିହାରର ମଦ ନିଷେଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗ ଭଳି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା କ’ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି, କ’ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଉ କ’ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ।
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି...
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଜାବର କପୁରଥାଲାର ଜଣେ ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଚାରି ପୁଅକୁ ହରାଇସାରିଛି। ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଆମ ଆଖପାଖର ବହୁ ପରିବାର ବି ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ହରାଇସାରିଛି। ଦୟାକରି ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲରମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ।” ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ପଞ୍ଜାବକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ‘ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ’ର କଳଙ୍କ ବୋହି ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି ମାଆ’ଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ଘଟଣାବଳୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା, ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବୟସର ସୀମାକୁ ଟପି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ସଙ୍କଟର ପ୍ରତୀକ।
୨୦୧୬ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଉଡ଼ତା ପଞ୍ଜାବ’
୨୦୧୭ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ଚୌବେ ୨୦୧୬ରେ ‘ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ମହଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପଞ୍ଜାବର ଛବିକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରଗ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ଯେ, ପଞ୍ଜାବର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ନିଶାର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିଲେ।
ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଥିଲା ୧୦୬ଟି ଜୀବନ
ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ୧୦୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ଚାରି ଦିନରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ରହିଛି ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯାଇଥିବା ଅନେକ ଜୀବନ। ଏହି ସଙ୍କଟ କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୪୭ କୋଟି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର “National Survey on the Extent and Pattern of Substance Use in India” ଅନୁସାରେ, ୩୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି। ୧୦ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ ୧୬ କୋଟି ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩.୧ କୋଟି ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରନ୍ତି। ହେରୋଇନ୍ ଓ ସ୍ମ୍ୟାକ୍ ସମେତ ଓପିଅଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଶର ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେଡେଟିଭ୍ ଓ ଇନହେଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ। ଜାତିସଂଘର ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ କ୍ରାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNODC) ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩ରେ ୧୫ରୁ ୬୪ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ ୩୧.୬ କୋଟି ଲୋକ ମଦ୍ୟ ଓ ତମାଖୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ଓପିଅଏଡ୍, ଆମ୍ଫେଟାମିନ୍, କୋକେନ୍ ଓ MDMA ରହିଛି। ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ହାସଲ କରୁଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହାର ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ଭୟଙ୍କର !
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଆକଳନ କରିଛି ଯେ କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶି ପ୍ରତିବର୍ଷ ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ୨୦୨୪ WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୩୮.୫। ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୬୩କୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବାବେଳେ ଚୀନରେ ଏହି ହାର ୨୯.୬। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ୧୩.୫ ପ୍ରତିଶତ। ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ନଥିଭୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। NCRB ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ୯୭୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୫୪ ଥିଲା।
ନିଶାର ଆଉ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ରୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ GDPର ପ୍ରାୟ ୧.୪୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ତମାଖୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ୧ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ହେରୋଇନ୍, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝ ଯୋଗ କଲେ ଏହି କ୍ଷତି ବାର୍ଷିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟୟକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହା GDPର ୨.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇଯାଉଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷୟ।
ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ନିଶାର ବୋଝ...
ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICSSR) ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ୨୦୨୨ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ, ହେରୋଇନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୮୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ପରିବାର ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଗହଣା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଜମି ବନ୍ଧକ ପଡ଼େ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।
ପୁନର୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଚିକିତ୍ସାର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଯଦିଓ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହା ବଦଳିଥାଏ। ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାସିକ ୨୫ ହଜାରରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଥିବାବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। କେବଳ ତମାଖୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟୟର ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।
ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ୨୭୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ “ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ” ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାଷ୍ଟର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୪.୭୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଯୁବକ ଓ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ମହିଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଡ୍ରଗ୍ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ୧୪୪୪୬ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜାବର ଅନୁଭବ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପଞ୍ଜାବର କାହାଣୀ...
‘Udta Punjab’ ଭାବେ ବଦନାମ୍ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ରଗ୍ ସେନସସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶାର ପରିମାଣ, ଚୋରା ଚାଲାଣର ମାର୍ଗ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନୁମାନ ଓ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲଢ଼ାଯାଉଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶାସକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ କପୁରଥଲାର ସେହି ମା’ଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିକୁ ସତର୍କ କରୁଥିବା ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ, ଯାହା ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢ଼ୁଛି, ସେହି ଚେତାବନୀକୁ ଶୁଣିବା ହିଁ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ।