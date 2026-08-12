ETV Bharat / bharat

ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ

ବିଚାରପତି ବର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଅଧାପୋଡ଼ା ଟଙ୍କାବିଡା ମିଳିବା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା 2025, ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।

the inquiry report against justice yashwant varma was tabled in parliament both house
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଘରୁ ଅଧାପୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ବିଡା ମିଳିବା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କମିଟି ତାର ରିପୋର୍ଟ ବୁଧବାର ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ମହାସଚିବ ପିସି ମୋଦି ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଦନରେ ରଖିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମୌଖିକ ଓ ଦଲିଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦନରେ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ଲୋକସଭା ମହାସଚିବ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସିଂହ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ମେ’ ମାସରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବିଚାରପତି ବର୍ମାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା 2025, ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।

2025, ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ବିଚାରପତି ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଦମକଳବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍‌ରୁ ଅଧାପୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ବିଡା ପାଇଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଚାରପତି ବର୍ମା ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ

ତେବେ କଣ ରହିଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ? ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ 2025, ଜୁଲାଇରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିର୍ଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ତିନି ସଦସ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ବିଚାରପତି ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।

ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦଚ୍ୟୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତଙ୍କ ଏକ ରାୟ ମୁତାବକ, ଯଦି କୌଣସି ବିଚାରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ନକଲ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଚାରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଙ୍କିପୁରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ 10000 ଚାକିରି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ନେବେନି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି

TAGGED:

BURNT NOTES JUDGE HOUSE DELHI
JUSTICE YASHWANT VARMA
ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା
ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ
JUSTICE YASHWANT VARMA REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.