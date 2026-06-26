ETV Bharat / bharat

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଛଅ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି

ସରକାର ଏହି ଛଅ ଜଣ ସହିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

The government releases the names of six soldiers who sacrificed for the nation during Operation Sindoor
The government releases the names of six soldiers who sacrificed for the nation during Operation Sindoor (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OPERATION SINDOOR SOILDERS MARTYED, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୀମାପାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ସମୟରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଛଅ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ନାମ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ୱେବସାଇଟର "ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅନର୍" ବିଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ଏହା ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱୀକୃତି । ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା...

  • ସୁବେଦାର ମେଜର ପବନ କୁମାର (10 ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ରିଗେଡ୍)
  • ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର (ବୀର ଚକ୍ର, 4 ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଲାଇଟ୍ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି)
  • ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦିନେଶ କୁମାର (5 ଫିଲ୍ଡ ରେଜିମେଣ୍ଟ)
  • ଏଭିଏସନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମୁଡ୍ ମୁରଲୀନାଇକ (851 ଲାଇଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ)
  • ହାବିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂହ (237 ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କସପ୍ କମ୍ପାନୀ)
  • ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର (ବାୟୁ ସେନା ପଦକ, 39 ୱିଙ୍ଗ)

ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମାରକୀର "ୱାଲ୍ 3D" ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଅଂଶ । ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, କେହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତ କେତେ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଛି ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସରକାର କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ।

ଏହି ସହିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ପଦକ ଏବଂ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ରେକର୍ଡ କରେ ।

The government releases the names of six soldiers who sacrificed for the nation during Operation Sindoor
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଛଅ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି (ANI)

ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର "ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅନର୍" ରେ ନାମ ପ୍ରକାଶନ ହେଉଛି ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ । ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର", ୭ ମେ, ୨୦୨୫ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ-ସଂଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ, 'ଭାରତ ୧୩ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଓ ୧୧ଟି ଘାଟି ନଷ୍ଟ କରିଛି'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

OPERATION SINDOOR SOILDERS MARTYED
SIX INDIAN JAWANS WERE MARTYRED
OPERATION SINDOOR SOILDERS NAME
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଛଅ ଜଣ ସହିଦ
OPERATION SINDOOR SOILDERS MARTYED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.