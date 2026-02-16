ଝିଅ ନୁହେଁ ଦେବୀ..ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଇ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଉତ୍ସବ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଉତ୍ସବ ତିନିଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଗୋଚି ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ ।
କୁଲ୍ଲୁ(ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ): ବେଟି ପଢାଓ… ବେଟି ବଚାଓ..ବେଟି ଅମୂଲ୍ୟ..ଏପରି କଥା କେବଳ ସରକାରୀ ନାରା ନୁହେଁ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ ଏହି ନାରାର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏଠି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମହେଲେ କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ । ଝିଅ ନୁହେଁ ତ ଯେମିତି କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି ..ଏପରି ଖୁିସି ସାରା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ପରିବାରର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବାପା-ମାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସହାରା ହେବ..ଏମିତି ରୁଢିବାଦି ବିଚାରଧାରା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି । ହରିଆଣାର ରୋହତକରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁଅ ଆଶାରେ 12 ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା । ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏପରି ମାନସିକତାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ଅନେକ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପୁଅକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନୁହେଁ । ଏପରିକି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନେକ ଘରେ ନୀରବତା ଛାଇଯାଏ ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଉତ୍ସବ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ଗୋଚି ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ । ଲାହୌଲ ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାର ଗାହର ଘାଟିର ପ୍ୟୁକର ଗାଁରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗୋଚି ଉତ୍ସବ । ଘରେ ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସାରା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ । ଘରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରିବାଜରେ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଝିଅର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି । ଠିକ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ୟୁକର ଗାଁରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା
ଗୋଚି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ବରଫ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଜା ଘେପନଙ୍କ ଭାଇ ତଙ୍ଗଜରଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ପୂରା ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ପର ଦିିନ ଗାଁରେ ଧନୁ ତୀର ଖେଳାଯାଏ । ଏହା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ୟୁକର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଗୋଚି ପର୍ବ
ପ୍ୟୁକର ଗାଁରେ ଏବର୍ଷ 2ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି । ସୁଶୀଳ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ଝିଅ ତଞ୍ଜୀନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଏବଂ କିରଣଙ୍କ ଝିଅ ସମସ୍ତାନ ୱାଙ୍ଗମୋ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ଗୋଚି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ । ଗାଁ ଲୋକେ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଚି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପୁଅ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ । ଭେଦଭାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପୁଅଙ୍କ ସହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଏ ।
ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ
ରି-ଇମେଜିନ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିର ଜନଜୀବନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ଘାଟିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାମ, ମହିଳାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ।
ଲାହୌଲ ସ୍ପିତି ଘାଟି ଏବଂ କୁଲୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଗୋଚି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ୟୁକର ଗାଁରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ୟୁକରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଚି ପାଳନ କରିବାର କାହାଣୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
