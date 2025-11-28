ସନ୍ଦେହ ଦୂରେଇ ଦେଲା ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକାଠି କଲା: ମାଟି ତଳେ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
Published : November 28, 2025 at 7:09 PM IST
ମଛଲିପଟ୍ଟନମ: ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ସ୍ମୃତିରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି । ଏମିତି ବି କେତେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରହିିଛି ଯାହା ଲୋକକଥାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ହେଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କିଛି ନିଆରା କାହାଣୀ ଯାହା ଲୋକ ଲୋକସ୍ନୃତିରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି । ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଏମାନେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ମଚାବରମର ଡଚ୍ କବରଖାନାରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ କାହାଣୀ ଜୋହାନ୍ସ କ୍ରୁଜେଫ ଏବଂ କ୍ୟାଥେରିନା ବେଣ୍ଡେନବ୍ରାୟନଙ୍କର । ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଏବଂ ପରେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ କବର, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ବାଣ୍ଟେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହୁଏତ କୌଣସି ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ । ହେଲେ ଗୋଟିଏ କବର ଉପରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଏ କାହାଣୀ 17ଶତାବ୍ଦୀର । ସେତେବେଳେ ଡଚ ଜାହାଜସବୁ ମଛଲିପଟନମରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଉଥିଲା । ଏହି ସହର ସେ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଜୋହାନ୍ସ । ଜଣେ ଯୁବ କିରାଣୀ । ମୁହଁରେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଖିରେ ସଲ୍ଲଜ ଭାବ ।
ପରିବାରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ଭଲପାଇବା ପାଇଲେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଡଚ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅ କ୍ୟାଥାରିନା । ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ସେ ପରିବାରର ଆତ୍ମୀୟତା ଅନୁଭବ କଲେ । ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଚାପ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ।
ସନ୍ଦେହ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଦେଲା
ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇ ନ ଥିଲା । ଜୋହାନ୍ସ କ୍ୟାଥରିନାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ୟାଥରିନାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କାୟା ବିସ୍ତାର କଲା ଯେ ଜୋହାନ୍ସ ନିଜକୁ କ୍ୟାଥରିନାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ । ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଦେଲା ।
ହେଲେ ଏପଟେ କ୍ୟାଥରିନା ଜୋହାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଅଶା କରି ନ ଥିଲେ । ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ । ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ । ସେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେନି । ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେ 1678 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ।
ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା
ଏହା ପରେ ଜୋହାନ୍ସଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ ଥିଲା । କ୍ୟାଥରିନା ପ୍ରକୃତି ପରି ପବିତ୍ର ଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦିଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଲେ ଜୋହାନ୍ସ । ଅନୁତାପ ଜ୍ୱାଳାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଯେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡିଦେଲେ । ଏପରିକି କାହାସହ ମିଶିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମେସିନ ପରି ।
ଏହିପରି ତିନିମାସ ବିତିଗଲା । ସେ ଜାଣି ପାରିଲେ, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାଥରିନାଙ୍କ କବର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେବାକୁ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ମୋର ଭୁଲ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଅଲଗା କରିଦେଲା ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ କରିପାରିବନି ।’
ମୃତ୍ୟୁ ଏକାଠି କଲା
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାଥରିନାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋହାନ୍ସଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା । ସେମାନଙ୍କ କବର ଯୋଡି ଦିଆଗଲା । ଅନ୍ୟ ଡଚ କବରଗୁଡିକରେ ସେମାନଙ୍କର ତାରିଖ ଏବଂ ନାମ ରହିଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କବର ଉପରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ରହିଛି । ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବି ଆର୍କୋଲଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ଡଚ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୀଢି ପୀଢି ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏଠାରେ । ଏହି କବରସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ।
1600 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଛଲିପଟନମରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି । ହେଲେ ପୁରୁଣା ପଥର ତଳେ ଜୋହାନ୍ଜ ଏବଂ କାଥରିନାଙ୍କ କବର ଆଜି ବି ସେମିତି ରହିଛି । ଏହା ଏମିତି ଏକ କବରସ୍ଥାନ ଯାହା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛି ଏବଂ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ।
