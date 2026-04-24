"ରାଘବ ଚଢା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ"
ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି...
Published : April 24, 2026 at 10:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଚଢା ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ସେ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ର ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗଦେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ତଥାପି ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ଭାରତର ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ।
ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀର "ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ମିଶ୍ରଣ" ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ଚଢାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିପଦରେ ନପଡ଼ି ଆଇନଗତ ଭାବେ ଦଳଗତ ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଘବ ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତିର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଚଢା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ (ବିଜେପି ସହିତ ମିଶ୍ରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛୁ ।"
ଚଢାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମ ସାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ । ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଚଢାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଆପ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ନେତା ଦଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବାକି ଥିବା ତିନି ଜଣ ଆପ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଂଜୟ ସିଂହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କାମରେ ବିଜେପି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆପ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଏହି ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ।"
ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଦଳ ବଦଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତଥାପି ଚଢା ଏବଂ AAPର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଣ୍ଡ ବିନା ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ "ମିଶିବାକୁ" ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ, କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 52ତମ ସଂଶୋଧନ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଯାହା ସଂସଦରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ବଦଳ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରେ । ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦଳ ବଦଳ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ "ରାଜନୈତିକ ଦଳ" ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୬୭ ଏବଂ ୧୯୭୧ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ୪,୦୦୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପରେ ଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହି ଆଇନ ଭାରତରେ ଦଳବଦଳକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ୫୨ତମ ସଂଶୋଧନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ "ରାଜନୈତିକ ଦଳ" ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଏକ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନ ସମର୍ଥନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ସଂସଦରେ ଏକ ନୂତନ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ ବିତର୍କ ପରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ଏବଂ ୩୧, ୧୯୮୫ରେ ବିଲ୍ କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଲ୍ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୮୫ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା ଏବଂ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୫ରେ ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ।
ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ଦଳର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ବିରତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଆଇନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବିଭାଜନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଦଳର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ (ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ) କରିପାରିବେ ।
ମୂଳତଃ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆସନ ହରାଇବା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଗଣ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ । ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ - ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ - ଏବଂ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।
ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ମହାସଚିବ ଭିକେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢାଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ । ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ।" ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଢାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଏପରି ମାମଲା ନୁହେଁ ।
ଜୁଲାଇ 2019ରେ, ଗୋଆ ବିଧାନସଭାର 15 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଗୋଆରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବୈଧ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେପି ବ୍ୟାନର ତଳେ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ରେ, ତେଲଙ୍ଗାନାର ୧୮ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଜଣ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (TRS)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ତେଲଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଦଳବଦଳ ନୁହେଁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟତଃ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀର ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା ।
୨୦୧୯ରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ୬ ଜଣ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (BSP) ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଗୃହରେ BSP ବିଧାୟକ ଦଳର ୧୦୦% ବିଧାୟକ ଏକାଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମିଶ୍ରଣ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା । କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଘଟିନଥିଲା । ଏହି ମାମଲା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ, ମେଘାଳୟର ୧୭ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଜଣ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (AITC)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଏହାକୁ ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବୈଧ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସନ ହରାଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଲଟିଥିଲା ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନେକ ବିଧାନସଭାରେ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୬ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୨୦୧୭-୨୦୨୦ରେ ମଣିପୁରରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିମ୍ବା ବିଜେପି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଚସ୍ପତିମାନେ ଏହି ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆସନ ହରାଇବା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅତି କମରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଗଣ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ । ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ, ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ ଏବଂ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ