ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ
ଶନିବାର IUML ଏବଂ VCKର ସମର୍ଥନ ପରେ TVKର ସଂଖ୍ୟା ୧୨୧ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : May 9, 2026 at 10:46 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଥଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର, ଯୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୦ ମେ, ୨୦୨୬, ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ୧୩ ମେ, ୨୦୨୬ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା (ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍) ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଶନିବାର, ୯ ମେ'ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିଥିଲେ । ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୨୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୧୧୮ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଟିଭିକେ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛି । ଏକାଠି ଟିଭିକେର ୧୨୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହା ୧୧୮ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
#UPDATE | The time for the oath ceremony of Tamil Nadu CM-designate Vijay has been changed to 10 am tomorrow, 10th May.
ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଚାରି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚାରି ଥର ଭେଟିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ, ଟିଭିକେ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା (୧୧୮) ଦାବି କରିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା, VCK ଏବଂ IUMLରୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
#WATCH | TVK Chief Vijay leaves from Lok Bhavan after meeting the Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar.
With the support of Congress, CPI, CPI(M), VCK and IUML, 121 MLAs are now in support of TVK, and its path to form a government in the state is now clear
ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ IUML ଏବଂ VCK "ବିନା ସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ" ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଟିଭିକେର ସଂଖ୍ୟା 121ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କଲା । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କୌଣସି ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଟିଭିକେ 108ଟି ଆସନ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ବିଜୟ 1967 ପରଠାରୁ DMK ଏବଂ AIADMK ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ହେବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ