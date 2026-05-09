ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ

ଶନିବାର IUML ଏବଂ VCKର ସମର୍ଥନ ପରେ TVKର ସଂଖ୍ୟା ୧୨୧ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Thalapathi Vijay will take oath as Chief Minister at 10 am on Sunday
ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 10:46 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ଥଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର, ଯୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୦ ମେ, ୨୦୨୬, ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ୧୩ ମେ, ୨୦୨୬ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା (ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍) ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଶନିବାର, ୯ ମେ'ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିଥିଲେ । ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ୧୨୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୧୧୮ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ଟିଭିକେ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛି । ଏକାଠି ଟିଭିକେର ୧୨୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହା ୧୧୮ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।

ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଚାରି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚାରି ଥର ଭେଟିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ, ଟିଭିକେ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା (୧୧୮) ଦାବି କରିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା, VCK ଏବଂ IUMLରୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ IUML ଏବଂ VCK "ବିନା ସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ" ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଟିଭିକେର ସଂଖ୍ୟା 121ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କଲା । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କୌଣସି ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଟିଭିକେ 108ଟି ଆସନ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ବିଜୟ 1967 ପରଠାରୁ DMK ଏବଂ AIADMK ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ହେବେ ।

