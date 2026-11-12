ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ପୋଲିସ-ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ; 18 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
କୋହଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ ଯାଇ ଫେରୁଥିବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
Published : November 12, 2026 at 1:33 PM IST
ପେଶୱାର: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ବୁଧବାର ପୋଲିସ-ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ 18 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କୋହଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ ଯାଇ ଫେରୁଥିବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଟିମ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଅପରେସନ କୋହଟ ସହରର ଡରବୋ କୁଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିଲା ।
ଅପରେସନ ସାରି ପୋଲସ ଟିମ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଫିଟନା-ଅଲ-ଖୱାରିଜ ପୋଲିସ ଟିମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସାହାସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 11 ଖୱାରିଜ ଅତଙ୍କୀଙ୍କ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ।
ଫିଟନା-ଅଲ-ଖୱାରିଜ ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ସେଠିକାର ସରକାର ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଦାରାବୋ କୁଚ୍ ଠାରେ ବେଆଇନ ସୁନା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଫିଟନା-ଅଲ-ଖୱାରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ନଉମାନ ଜେବ କହିଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଏସପି ଗମ୍ବତ ହାଇଦର ଜମାନ ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଖ୍ ତିଆର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ପୋଲିସର 5ଟି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥସହିତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜେବ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜରୁିରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା, 7 ମୃତ 125 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, 6 ମୃତ