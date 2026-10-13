ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅଖିଳେଶ ମମତାଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା
ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
Published : October 13, 2026 at 8:50 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ
ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, କେସି ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ଆରଜେଡି ଭଳି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବାରାଖମ୍ବା ରୋଡ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା । ଏସପି ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ସିଇସି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ (ଆଇସା) ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।
ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବିଡି ମାର୍ଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବାରିକେଡ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଡ଼ଗେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଭୋଟ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଲଢିବୁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ’’।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେପି ସହ ସଂପର୍କ କାଟିଦେଲେ କି ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠି ? ଲଢିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର