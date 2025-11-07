ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା ପିମ୍ପୁଡି, ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା
ପିମ୍ପୁଡି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ । ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଲେ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍," ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ ।"
Published : November 7, 2025 at 3:29 PM IST
ଅମିନପୁର (ତେଲେଙ୍ଗାନା): ପିମ୍ପୁଡି ଭୟରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା । ଘଟଣାଟି ଯେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା ଅମିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପିମ୍ପୁଡି ଭୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ପିମ୍ପୁଡି ଭୟରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା:
ଜୀବନ ହାରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ସିଆଇ ନରେଶଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 2022ରେ ମଞ୍ଚେରିଅଲ ନିବାସୀ ସଫ୍ଟଓ୍ବେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୟାବନପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମନିଷା (25)ଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ପାଟନଚେରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ । ମନିଷା ପିଲାଦିନରୁ ମାଇର୍ମାଇକୋଫୋବିଆ (ପିମ୍ପୁଡି ଭୟ) ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ (ମନିଷା) ଜଣେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରି କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।"
'ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ':
ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଶ୍ରୀ ଆୟାମ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ । ସାବଧାନ ରୁହ ଛୁଆ । ଆନ୍ନାଭରମ ଓ ତିରୁପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବ । ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଭାତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ।"
ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘର ସଫା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିଥିଲେ । ସିଆଇ ନରେଶ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବୋଧହୁଏ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖି ନେଇଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ।" ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମାଇର୍ମାଇକୋଫୋବିଆ କଣ:
ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମାଇର୍ମାଇକୋଫୋବିଆରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ।
