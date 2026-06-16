ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକଣା; ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା
ନିଟ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Published : June 16, 2026 at 12:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା । 2026 ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ନିଟ ୟୁଜି -2026 ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିଟ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏନଟିଏର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ଏହି କଟକଣା ଜୁନ 16ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗୁ ରହିବ ।
ଏଥିସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ମେସେଜ ଏଡିଟିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏ ନେଇ ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଧାରା-2000 ସେକ୍ସନ 69A ଅନୁୟାୟୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି କଟକଣା ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗୁ ରହିବ ।
ସେହିପରି ଏଡିଟେଡ ଅପସନ ଦୂରୁପଯୋଗ କରି ପେପର ଲିକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଏହି ଅପ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ ସମୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (I4C)ର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରଡ ତଥା ନିଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବିରୋଧରେ ଏହା ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
NTA ପକ୍ଷରୁ କୁୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଏହାର ତଦରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା, I4C ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚାନେଲ, ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲାଖାଲି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସେବାର ଭୁଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିଲା ତାହାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ।
ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ପେପର ଲିକ୍ଡ ନିଟ୍, ରି-ନିଟ 2026, ପ୍ରାଇଭେଟ ମାପିଆ ପରି ନାଁରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚାନେଲ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ ହୋଇନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଦାବି ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବୋଲି ଏନଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବଢିଲା ସମୟସୀମା, ରଫ୍ ୱର୍କ ପାଇଁ ଏଥର ମିଳିବ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSEର ତିନି-ଭାଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ! ତେବେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ ?