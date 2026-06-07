ETV Bharat / bharat

ଆମେରିକାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର 28 ବର୍ଷୀୟ କୁଞ୍ଚ ଅଂଶୁଲ ନାମକ ଯୁବକ ପିଜା ଡେଲିଭରୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

Telangana Youth Shot Dead In US, Had Gone To Deliver Pizza
କୁଞ୍ଚ ଅଂଶୁଲ (ETV Bharat/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ, ଆମେରିକାରେ ଏକ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ପିଜା ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ପିଜା ଡେଲିଭରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମେଡଚଲର ମାଲକାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡଲାପୋଚମ୍ପପାଲିର କୁଞ୍ଚ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ନୀଳିମାଙ୍କ ପୁଅ କୁଞ୍ଚ ଅଂଶୁଲ (28) ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିଜା ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

2023 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ଅଂଶୁଲ KWC ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପିଜା ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ, ଏଡଗଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଥିବା ରେମଣ୍ଡ ରୋଜେସ୍ ହୋମ୍ସ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ତିନୋଟି ପିଜା ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିଲା । ଅଂଶୁଲ ରାତି 12.30ରେ ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଅଜଣା ମୁଖାପିନ୍ଧା ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ।

ତେବେ ଅଂଶୁଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । କିଛି ପଥଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ହତ୍ୟା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି ।

ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅଂଶୁଲଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇର ମୃତଦେହକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯୁବକ ଗିରଫ

ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀ ଭାଇରାଲ, ହାତଲେଖା ଡାଏରୀରେ ଓମଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ

TAGGED:

INDIAN YOUTH SHOT DEAD IN US
INDIAN MURDERED IN AMERICA
TELANGANA DELIVERY BOY MURDER
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୁବକ ହତ୍ୟା ଆମେରିକା
TELANGANA YOUTH SHOT DEAD IN US

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.