ରୁଷ ସେନାରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି: ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ
"ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।" ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମୟରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
Published : October 13, 2026 at 4:39 PM IST
TELANGANA WORKER RUSSIAN ARMY, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲଙ୍ଗାନାର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ଯେ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ।
ତେଲଙ୍ଗାନା ନିଜାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ସିରିକୋଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳର ସିର୍ଶୁ ଅଶୋକ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକ ଭାବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରେକର୍ଡ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା । ଧାରପାଲି ମଣ୍ଡଳର ମୁନିପାଲିର ଭୂକ୍ୟା ରବିନ୍ଦର ଏବଂ ମେଗାୱତ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଂସୁୱାଡାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁହନ୍ତୁ । ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା 50 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ । ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବାକି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋତେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ । ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । "ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲୁ ।" ନିଜାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ସିର୍ଶୁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ରୁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ବଂସୁୱାଡାର ଅଫଜଲ୍ ଖାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମିଲା ବେଗମ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୁଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଫଜଲ୍ ଖାନ ଜମିଲା ବେଗମଙ୍କୁ ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ନିଜାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସିର୍ଶୁ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ ଯେ, ସର୍ବଶେଷ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫଜଲ୍ ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଜମିଲା ବେଗମଙ୍କ ପରିବାର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ରୁଷ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ।
ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜାମାବାଦ ଏବଂ କାମାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅନୁରୋଧକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ପ୍ରତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରୁଷୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪୭ଟି ଦେଶର ଲୋକ ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।
ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଜଗିତିଆଲା ଅର୍ବାନ ମଣ୍ଡଳର ହସାନାବାଦ ଗ୍ରାମର ଭାଭିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଗୌଡଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାଭିଲା ଏକ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସୁଦର୍ଶନ ଗୌଡ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାମ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରେ ରୁଷୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦଲୁରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ₹୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି, ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ₹600,000 (₹600,000) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁକ୍ରେନ ଓଡେଶା ବନ୍ଦରରେ ମିସାଇଲ ମାଡ, 4 ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମସ୍କୋରେ ମୃତ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ ରମେୟାଙ୍କ ମରଶରୀର, ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ