ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମିଟ୍ 2025; ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍
ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ସମିଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ 44ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଷ୍ଟଲ ।
Published : December 9, 2025 at 8:25 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମିଟ୍ 2025ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭାରତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିଟିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମିଟ୍ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 44ଟି ଦେଶର 154 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ।
ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଷ୍ଟଲ୍ ବିଭାଗରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସହରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଟି ବିକ୍ରମାର୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଆକ୍କିନେନି ନାଗାର୍ଜୁନ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏମଡି ଚେରୁକୁରି କିରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏମ୍ଡି ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାମ୍ବାସିଭା ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
'2047 ସୁଦ୍ଧା ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ 3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ '
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି," ନୂତନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିକାଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟ 2047 ପାଇଁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ 3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2047 ସୁଦ୍ଧା 30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦେଶର GDPରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ଦେବ । ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୨.୯ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ସେବା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜୋନକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକିତ୍ସା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିରଳ ଜୋନ ବୋଲି କହୁଛୁ ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହେବା । ଆମେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ । ଆମେ ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ।
