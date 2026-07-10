'ଅଜା ପୁରୀ ବନେଇଲେ..ମୁଁ ଖାଇବି..' ନାତିର ଅଳି ରଖି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି
ରେବନ୍ତଙ୍କ ନାତି ରେୟାନ୍ସ ରେଡ୍ଡି । ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ରୁଦ୍ରବାବା । ରେବନ୍ତ ପୁରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଆପେ ଆପେ ଓଠ ଫାଙ୍କରେ ଧାରେ ହସ ଫୁଟିଉଠୁଛି ।
Published : July 10, 2026 at 11:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୋଷେଇ ଘରେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରି ଛାଣୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ନାତି ଖାଇବ ବୋଲି । ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି । ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନର ହସଖୁସି ଭରା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଶ ଦୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓଟିକୁ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
Xରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଖରେ ବସିଛି ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ନାତି । ରେବନ୍ତଙ୍କ ନାତି ରେୟାନ୍ସ ରେଡ୍ଡି । ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ରୁଦ୍ରବାବା । ରେବନ୍ତ ପୁରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଆପେ ଆପେ ଓଠ ଫାଙ୍କରେ ଧାରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ।
" తాత.. నువ్వు పూరీలు వేస్తేనే తింటా" అని మనవడు అడిగితే తప్పుతుందా?— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 9, 2026
పక్కన మనవడు, చేతిలో పిడికెడు పిండి, దోసిట్లో నవ్వులు, గుండ్రంగా లేని డజన్ పూరీలు...
బిజీ బిజీగా సాగుతున్న ప్రజా జీవితంలో.. మనవడితో కలిసి పూరీలు వేస్తూ గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు..#Family pic.twitter.com/TXDbufWCdY
ଭିଡିଓରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲୋ ଟି-ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ତିନିବର୍ଷର କୁନି ନାତି ହସୁଛି । ବୋଧହୁଏ ଅଜାଙ୍କର ଏ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ତାକୁ ବି ହସ ଲାଗୁଛି ।
ତାର କୁନି କୁନି ପାଟିରେ କହୁଛି, ‘ଅଜା…ତୁମେ ଯଦି ପୁରୀ ବନେଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ।’ ନାତିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରେବନ୍ତ ବି ହସୁଛନ୍ତି । ହସି ହସି ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି । ବେଲେଣା ପଟାରେ ପକାଇ ବେଲୁଛନ୍ତି । ତା ପରେ ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣୁଛନ୍ତି । ଜେଜେଙ୍କର ଏପରି କାମକୁ ରୁଦ୍ର ବାବା ବି ଖୁବ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛି । ବେଳେବେଳେ ବି ସେ ଅଟା ଆଣି ଖେଳୁଛି । ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି । ନାତି କଥା ଶୁଣି ରେବନ୍ତ ବି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ପୁରା ପରିବେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ।
ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସରକାରୀ କାମ, ମିଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଜନସଭା.. ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପରିବାରକୁ ଦେବା, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବା କୁନି ନାତି ସହ ଖେଳିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ । ତଥାପି ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ନାତି ସହ କଟାଉଛନ୍ତି । ଏମିିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ବଡ ବଡ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନ ଥାଏ । ବରଂ ପରିବାର ସହ ବିତାଇଥିବା ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍, ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା 3000 ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ 'ବିନ୍ତାଙ୍ଗ ଆଦିପୁର୍ଣ୍ଣ'ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି