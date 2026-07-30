ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ବିମାନ
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ଅବତରଣ ପ୍ରୟାସ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
Published : July 30, 2026 at 1:04 PM IST
CM Revanth Reddy ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଝି ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ । ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିମାନକୁ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା । ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ମଝି ଆକାଶରେ ରହିଥିଲା ବିମାନ ।
ଅବତରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବିମାନ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରୁଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (6E717)ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 229 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ବିମାନଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ଶମଶାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର)ରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ପାଗ ଖରାପ ଏବଂ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିଲେ । ବିମାନଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଅବତରଣ କରିନପାରି ଏକ 'ଗୋ-ଆରାଉଣ୍ଡ' କରିଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ମଝି ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା । ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8.35 ସମୟରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନର ଗତିପଥ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାଇଲଟ୍ ଏକ ଗୋ-ଆରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଗୋ-ଆରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବତରଣ ପ୍ରୟାସକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ ପାଇଁ ବିମାନକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା । ବିମାନଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା । ପାଗ ଭଲ ହେବା ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବତରଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ 6E717 ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:16 ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡିଥିଲା ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରୁଥିଲେ । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, ଟିପିସିସି ସଭାପତି ମହେଶ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ସାଂଗଠନିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।