ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବଡ ଘୋଷଣା । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ।
ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବଡ ଘୋଷଣା । ମହାଗଠବନ୍ଧନର କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛି ମେଣ୍ଟ । ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ସାହାଣୀ ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସିଏମ ଫେସ୍:
ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବେଶ ସରଗରମ ବିହାର ରାଜନୀତି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବିହାର ନିର୍ବାଚନର କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି , "ଆଜି ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟରେ । ଆଲୋଚନା କଲେ ଜେଲ ଯାଅ । ସମଗ୍ର ଦେଶର ନଜର ବିହାର ଉପରେ । ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବିପୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଦେଶରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ।"
ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ସାହାଣୀ:
ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ଯାହାର ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଥାଏ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି । ପୂର୍ବଥର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଆଉମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ମୁକେଶ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ।"
'ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 20 ମାସର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ':
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏନଡିଏରେ ସିଏମ ଚେହେରା କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ଶେଷ କରିଦେବ। ଆମେ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା । ଆମେ 17 ମାସରେ ଅନେକ କାମ କରି ଦେଖାଇଛୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି । ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ 20 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । 20 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଆମେ 20 ମାସରେ କରି ଦେଖାଇବୁ । ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେହି ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବୁ । ତେଜସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତ ସମଗ୍ର ବିହାର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ଆମେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ।"
'ଭାଜପାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବି ନାହିଁ':
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁକେଶ ସାହାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି," ସାଢେ 3 ବର୍ଷରୁ ଏହି ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ।ବିଜେପି ଯେଉଁ ଭାବେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେହି ସମୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଭାଜପାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବି ନାହିଁ । ଆମେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସହ ରହି ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ।"
ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏଥର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସେ ରାଧୋପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ 2015 ଏବଂ 2020ରେ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥର ଜିତିଲେ ହାଟ୍ରିକ ମାରିବେ ତେଜସ୍ୱୀ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତୀଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବ ।
