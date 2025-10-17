ETV Bharat / bharat

ତେଜସ୍‌ର ତେଜ ଦେଖି ଛାନିଆ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ, ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Tejas MK-1A Jet ମୁମ୍ବାଇ: ତେଜ ଦେଖାଇଲା ତେଜସ୍ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ ତେଜସ MK-1A । ନାଶିକ ଆକାଶରେ ଆଜି ଉଡାଣ ଭରି ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ କରିଛି ଛାନିଆ । ଏଥିସହ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ମିଳିଛି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମିଳିଲା ତେଜସ୍:

ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପ୍ରଥମ ଉଡାଣ ଭରିଛି ତେଜସ୍ । ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ (Hindustan Aeronautics Limited) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡର ତୃତୀୟ ଲାଇଟ କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ।

ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ, ନାସିକରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ । ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଆହୁରି 8ଟି ଜେଟ୍ ଯୋଡାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 16ଟି ଜେଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ HAL ବର୍ଷକୁ 24ଟି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

ତେଜସ୍‌ର ତେଜ:

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତେଜସ MK-1A ହେଉଛି ତେଜସ ଏଲସିଏ (Light Combat Aircraft)ର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭର୍ସନ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମିଗ୍-21ର ସ୍ଥାନ ନେବ । ଏଲସିଏ MK-1A ମିଗଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଅଧିକ ଉନ୍ନତ । ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କ୍ଷମତା ସମେତ ଏହାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିମାନ 4.5 ଜେନେରେସନର । ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏହି ଜେଟ ଏହାସାଙ୍ଗରେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆକ୍ରମଣ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ତେଜସ୍:

64 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ତେଜସ୍ MK-1A । ଏଥିରେ ଆକାଶ, ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳ ଭାଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଘଣ୍ଟାକୁ ଏହା 2200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଉଡାଣ ଭରିପାରେ । ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 97ଟି ତେଜସ୍ Mk-1A ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, 68ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଟର୍ ଏବଂ 29ଟି ଟ୍ୱିନ୍-ସିଟର୍ ଟ୍ରେନର୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ HAL ସହିତ 62,370 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା IAFର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

