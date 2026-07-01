ନିଯୁକ୍ତର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅବସର, ୨୯ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର... ୩୦ ତାରିଖରେ ଅବସର !
ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେଲେ ।
Published : July 1, 2026 at 12:06 PM IST
ରାଞ୍ଚି(ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁମିଳୁ ଚାକିରି ଶେଷ । ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ଦିନକ ପରେ ଅବସର । ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ରା 24 ଘମ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବାରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିଛି । ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ବୟସ ପାର ହୋଇଯାଇଛି । ମେ' 31 ତାରିଖରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅବସର ବୟସ ପାର ହେବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିଛି । ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 12 ହଜାର 500 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ 26 ହଜାର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବେଳକୁ କିଏ ଅବସର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତ ଆଉ କାହାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ପରେ ଦନ ହିଁ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀର 50 ପ୍ରତିଶତ ପାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 58 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2023 ମସିହାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୟସ 57ରୁ 58 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବସର ନେବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ।
29ରେ ନିଯୁକ୍ତି, 30 ତାରିଖରେ ଅବସର:
ଜାମତାରା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦଲାଲ ରାୱାନି ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଦନ ପରେ ସେ ପରଦିନ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ନନ୍ଦଲାଲ ରାୱାନି 2006 ମସିହାରୁ ଜଣେ ପାରା-ଟିଚର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ 2016 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (JTET) ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2023 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 2026 ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ଏହାର ଦିନକ ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ନେବାର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ନନ୍ଦଲାଲ ରାୱାନି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ 2006 ମସିହାରୁ ଜଣେ ପାରା-ଟିଚର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମୁଁ 2016 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲି । ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି । ମୁଁ ସୋମବାର ମୋର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅବସର ନେଇଛି ।"
ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ବୟସ ପାର:
ସେହିପରି, ପାଲାମୁ ବାସିନ୍ଦା ନିୟୁମ୍ ଅନସାରୀଙ୍କ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିୟୁମ୍ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ ମେ' 31 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇସାରିଥିଲା ।
ନିୟୁମ୍ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି ।"
ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାରା-ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମୟାନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପ୍ରାୟ ଏକାସଙ୍ଗେ ଘଟିଛି ।