ETV Bharat / bharat

ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ନେବେନି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ବୋର୍ଡକୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ, ସୁଗମ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ।

TATA SONS CHAIRMAN
Tata Group Chairperson N. Chandrasekaran (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ ଆଜି(ବୁଧବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ସନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟାଟା ସନ୍ସର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶଧାରୀ ସାର୍ ଦୋରାବଜି ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ ରତନ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରେ ଟାଟା ସନ୍ସର ନୋମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ କମିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ଟାଟା ସନ୍ସ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ନକରିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ସର୍ବସମ୍ମତ ସମର୍ଥନ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଛିଥିଲି।”

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରଠାରୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଟାଟା ସନ୍ସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଟାଟା ସନ୍ସ ବୋର୍ଡକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବି ନାହିଁ।”

ସୁଗମ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ ବୋର୍ଡକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଟାଟା ସନ୍ସ ଏବଂ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ଟାଟା ସନ୍ସ ହେଉଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରମୁଖ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (TCS), ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଟାଟା ସନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୭ରୁ ଟାଟା ସନ୍ସ ଏବଂ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୮୭ରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (TCS)ରେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୦୯ରେ TCSର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଟାଟା ସନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ଟାଟା ସନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୨ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ଏଥିରେ ଟାଟା ସନ୍ସ ଏକ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ରହିବା ଏବଂ ଶାପୁରଜି ପାଲୋନଜି (SP) ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅଂଶଧାରଣ ନେଇ ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଟାଟା ସନ୍ସ ହେଉଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରମୁଖ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ପୁନର୍ଗଠନ ସହିତ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟାପକ ମାଲିକାନା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବୁଧବାର ସକାଳର କାରବାରରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଉପରେ ବିକ୍ରି ଚାପ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଟାଟା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ର ସେୟାର NSEରେ ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୦୬୬ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (TCS)ର ସେୟାର ୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଟାଇଟନ୍ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୧.୦୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫,୦୭୫.୧୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ୦.୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୭୬.୬୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାଙ୍କିପୁରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ 10000 ଚାକିରି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର

TAGGED:

TATA SONS
CHANDRASEKARAN RESIGNATION
TATA SONS SUCCESSOR
ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
TATA SONS CHAIRMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.