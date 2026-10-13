ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ୨୦୨୬ ଉଦ୍ଯାପିତ; ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ଆମେରିକାର F-35
ଯୋଧପୁର ଏୟାରବେସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ‘ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି-୨୦୨୬’ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି । ଭାରତ ସମେତ ୮ଟି ଦେଶ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
Published : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
ଯୋଧପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ିଲା ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35 ଲାଇଟନିଂ II । ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଏୟାରବେସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ‘ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି-୨୦୨୬’ରେ ଏହି ବିମାନ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭାରତ ସମେତ ୮ଟି ଦେଶ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ସହ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଘଣ୍ଟାର ଜଟିଳ ଆକାଶୀୟ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା F-35:
ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆମେରିକାର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, F-35 ଲାଇଟନିଂ II, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆମେରିକାର KC-135, UAEର F-16, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଫେଲ୍ ଏବଂ A330 MRTT, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର C-130J ବିମାନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର A400M ଆଟଲାସ୍ ବିମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ‘ତେଜସ୍’ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଏହା ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଥିଲା। ଏହି ଉଡ଼ାଣର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ବାୟୁସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ :
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ବାୟୁସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ୨୦୨୬ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଧପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ ।