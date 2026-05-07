ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ଅଡୁଆ: AIADMK ମେଣ୍ଟ ଅଫର୍କୁ DMKର ନା, ସସପେନ୍ସରେ ଶପଥ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରୋଚକ ମୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କିଏ ବସିବ ଶାସନ ଗାଦିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି । ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି ।
Published : May 7, 2026 at 9:52 AM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରୋଚକ ମୋଡରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି । କୌଣସି ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଡିଏମକେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ଏଆଇଏଡିଏମକେର ସରକାର ଗଠନ ଆଶାକୁ ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଦେଇଛି ଡିଏମକେ । ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଫର୍କୁ ଡିଏମକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଏ ଧରିବ ଶାସନ ମଙ୍ଗ ତାହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ।
AIADMK ସହ ମେଣ୍ଟ ଅଫର୍କୁ DMKର ନା !
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଡିଏମକେର ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଥିଲା ଏଆଇଏଡିଏମକେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ଡିଏମକେ ନେତା ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଡିଏମକେ କହିଛି, ‘ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ।’ ତେବେ ଏନେଇ ଡିଏମକେ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବିଜୟ:
ତେବେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାମିଲନାଡୁରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ 108 ଆସନ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ ଅର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ । ଏଥିସହ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ।
ଟିଭିକେକୁ ମିଳିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ:
ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ 118 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ତଥାପି ଟିଭିକେକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ 5 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଏଆଇଏଡିଏମକେ ତାର ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟପାତ୍ର କୋଭାଇ ସତ୍ୟାୟନ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀ ପଠାଯାଇଛି । ତାହା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇନାହିଁ ।