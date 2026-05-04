ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ TVK ସୁନାମୀ ! ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଫିଲ୍ମରେ ସୁପରହିଟ୍, ରାଜନୀତିରେ ବମ୍ପର ହିଟ୍ ! ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ TVK ।
Published : May 4, 2026 at 1:11 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ରାଜନେତାରୁ ଅଭିନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଛି ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜୟଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ । ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ଦଳ TVK(ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍) । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା, ଗଣତିି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ TVK 104 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ AIADMK 68, DMK 62ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।
କିଙ୍ଗ୍ ନା କିଙ୍ଗ୍ ମେକର୍ ?
ଯଦିଓ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍ ପାର୍ଟି । ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ହିଁ ସବୁ ଆକଳନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଗଣତି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିଲା ବିଜୟ ଥାଲାପତି । ପ୍ରଥମେ ଶାସକ ଦଳ ଡିଏମକେ ଆଗୁଆ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମୟ ବଢିବା ସହ ବଦଳିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ । ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି ଟିଭିକେ ।
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ TVK ଏଣ୍ଟ୍ରି:
ଗତ 2024ରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି । ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ଦଳ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁନାମୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି । ଏପରିକି ବୁଥ ବାହୁଡା ମତ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଟିଭିକେକୁ 20 ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା TVL ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମରେ ସୁପରହିଟ୍, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ଲକବ୍ଲାଷ୍ଟର !
ସାଉଥ ସିନେମାର ସୁପରହିଟ୍ ହିରୋ ବିଜୟ ଥାଲାପତି, ରାଜନୀତିରେ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି । 33 ବର୍ଷର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଜୟ 70ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ TVK ବିଜୟ ପାର୍ଟି ଯଦି ବାଜିମାତ କରି ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରେ ଏହା ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
TVK ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଟିଭିକେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ
- ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
- ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 6ଟି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ମାଗଣାରେ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
- ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
- ସେହିପରି ସିଲ୍କ ଶାଢୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦଳ
- ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ହଜାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
- ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା
- ସେହିପରି ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ପାଇଁ ବେରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିମାସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଧାରକଙ୍କୁ ଅଢେଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା
- କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପାର୍ଟି, 5 ଏକର ଜମି ଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ ସହ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଛାଡ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦଳ