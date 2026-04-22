ETV Bharat / bharat

ଦିନକ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟିଲା ୨,୧୮୦ URL

ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୫.୭୩ କୋଟି ରହିଛି। ଏଥିର ରାଜ୍ୟର ୧୪,୫୯,୦୩୯ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

TamilNadu Chief Electoral Officer
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବେଶ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୬୩ଟି FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେଥିସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂ ସେଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ୨,୧୮୦ଟି URLକୁ ହଟାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧,୨୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ, ସୁନା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ।

ଏଥିର ରାଜ୍ୟରେ ୧୪,୫୯,୦୩୯ ନୂଆ ଭୋଟର

ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୫.୭୩ କୋଟି ରହିଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨.୯୩ କୋଟି ମହିଳା ଭୋଟର, ୨.୮୩ କୋଟି ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଓ ୭,୭୨୮ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିର ରାଜ୍ୟର ୧୪,୫୯,୦୩୯ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୩୩,୧୩୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୭୫,୦୬୪ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମତଦାନ ପାଇଁ ୧,୦୬,୪୧୮ଟି ବ୍ୟାଲଟ୍‌ ୟୁନିଟ୍‌, ୭୫,୦୬୪ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍‌ ଓ VVPAT ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୪୯ଟି ମଡେଲ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, ୩୨୫ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଓ ୭୧ଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିସହ ୨୯ଟି ବୁଥ୍‌ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଓ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀନ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ ଚାଲିଛି' ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

୩୦୦ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହ ୮୩,୮୭୫ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ୩୦୦ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହ ୮୩,୮୭୫ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିଂ ବୁଥ୍‌ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଞ୍ଚ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍‌ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ବୋଲି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
TAMIL NADU CHIEF ELECTORAL OFFICER
ELECTION COMMISSION
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ
TAMIL NADU POLLS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.