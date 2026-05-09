ଆଜିଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏବେ ବି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ !
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ TVK ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିକଟତର ହୋଇଛି ।
Published : May 9, 2026 at 7:39 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 2 ରାଜ୍ଯକୁ 2 ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବହୁ ଅଙ୍କ କଷା ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ TVK ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିକଟତର ହୋଇଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK)କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର:
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସତ୍ତାରୁ ହଟାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରାଜୟର ବାଟ ଦେଖାଇଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ଆସି ସକାଳ 11ଟାରେ ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ନ୍ୟୁଟାଉନର ବିଶ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରଏନ ରବିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁମାନେ ହେବେ ସାମିଲ:
ତେବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, 20ଟି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦିନର ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନାର ଅବସାନ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ।