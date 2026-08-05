ETV Bharat / bharat

ଭେଟି ଦେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର: ବିବାହ ସମୟରେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ମିଳିବ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ

ତାମିଲନାଡୁ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରି ୱିଲସନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯିବ ।

Tamil Nadu Budget
ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 2:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ): ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ଟିଭିକେ (TVK) ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରି ୱିଲସନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ ସରକାରଙ୍କ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ:

ୱିଲସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଏକ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 812 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ 1 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 'ଥାଆଇ ମାମାନ ଥାଙ୍ଗା ମୋଧିରା ଥିଟ୍ଟମ୍' (Thaai Maaman Thanga Modhira Thittam) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 560 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।

ଏହାସହ ଭେଟ୍ଟ୍ରି ମଦିକାନିନି ଥିଟ୍ଟମ୍ (Vettri Madikanini Thittam) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ବଜେଟରେ ହଜ୍ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଜ୍ ସବସିଡିକୁ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ 35,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସବସିଡି ପାଇଁ 7,432 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ 14,984 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରି ୱିଲସନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଲେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, କହିଲେ 'ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିନାହିଁ'

TAGGED:

TAMIL NADU TVK GOVT
GOLD ASSISTANCE SCHEMES TAMIL NADU
GOLD COIN SILK SAREE
ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟ
TAMIL NADU BUDGET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.