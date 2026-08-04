ETV Bharat / bharat

ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ

ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ।

Udhayanidhi Stalin detained
ଡିଏମକେ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ (PTI Screengrab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ଡିଏମକେ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ । ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ନୀଳନକରାଇ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ

ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ହାତବାରିସି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରିଥିଲେ।

ଉଦୟନିଧି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କାବେରୀ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦାସୀନ ରହିଥିବା ଡିଏମକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଟିଭିକେର ନିନ୍ଦା

ଟିଭିକେ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଥାଞ୍ଜାଭୁର ପୂର୍ବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଲୋକେ "ତ୍ରିଶା, ତ୍ରିଶା" ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦୟନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଏମକେ ଆଇଟି ୱିଙ୍ଗ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଟିଭିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।

ଟିଭିକେର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ପାଝା ସେଲଭାକୁମାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ NCW ନିକଟରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ଏବଂ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସେ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ନାରାୟଣନ ତିରୁପାଠୀ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଘୃଣ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ; କହିଲେ, 'ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଷ୍ଟାଲିନ; କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟକୁ 'ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ' ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛି

TAGGED:

UDAYANIDHI STALIN ARRESTED
MK STALIN SON UDAYANIDHI
TAMILNADU CAUVERY PROTEST
ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ଗିରଫ
TAMILNADU POLICE DETAIN UDHAYANIDHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.